La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Los comerciantes aseguran que los precios se mantendrán para celebrar Año Nuevo. La combinación con cortes baratos gana terreno para hacer un asado accesible

23 de diciembre 2025 · 13:41hs
La curva del valor de la carne superó la inflación en 2025.

A pesar de la desaceleración de la inflación en Argentina, la carne tuvo un aumento mucho mayor este año y la tendencia generó un punto de inflexión cerca de las fiestas, ya que el precio del kilogramo superó los 20.000 pesos en Rosario. A pesar de esta situación, los comerciantes advierten que la demanda repuntó para celebrar Navidad.

"Llegamos a un piso y ojalá que quede en esto", comentó Juan Ramos en cuanto a la expectativa a nivel local sobre la evolución de las ventas. De acuerdo al relevamiento de uno de los principales referentes de los comercios del rubro, no hay nuevas subas previstas en las próximas semanas y el movimiento en la recta final de Nochebuena fue satisfactorio.

El representante de la Sociedad Carniceros de Rosario sostuvo que el costo de los cortes alcanzó una "meseta" después de varios ajustes que limitaron el consumo. En diálogo con La Red Rosario respecto de lo que resta hasta el inicio de 2026, anticipó: "Los precios están iguales para Navidad y pensamos que para Año Nuevo también se van a mantener".

¿Cuánto cuesta la carne en Rosario?

Ramos consideró que el incremento por encima de los $ 20.000 por kilo no es una novedad en otros mercados como el de Buenos Aires, donde "hace rato que lo han pasado". A nivel local, el nuevo piso sólo se refiere a los "cortes premium" como el peceto y el lomo, mientras que otros productos típicos para el asado están cerca alcanzar esa cifra.

El referente de los carniceros recordó que el precio no viene subiendo por lo que ocurre a ambos lados del mostrador, sino por cambios en otros eslabones de la cadena. "La apertura de las exportaciones tuvo muchísimo que ver, eso se va sintiendo en el consumo", señaló.

De acuerdo al diagnóstico del vocero de la asociación comercial, la evolución de la actividad en el mercado se despegó de la curva de la inflación por otra cuestión de larga data: la escasa oferta ganadera. En este sentido, puntualizó: "La cantidad de cabezas es bastante poca, hace muchos años que es la misma. Es la torta que tenés que dividir en más partes".

Mientras tanto, el valor promedio del kilo de costilla ronda los $ 17.000 en Rosario. El vacío oscila entre 18 y 19 mil pesos, pero Ramos asegura que "hay muchas variantes" para gastar menos a la hora de armar un asado.

"Hay precios desde 13 o 14 mil pesos en adelante", indicó el vocero de los carniceros sobre la oferta local. En ese rango aparecen la tapa de asado y la marucha deshuesada. Además, apuntó: "También se usa la tortuguita un poco para la parrilla, cosa que antes no se hacía".

Un alza en las ventas antes de Navidad

El referente de los negocios rosarinos consideró que se pueden mechar cortes económicos para equilibrar un poco el presupuesto. Entonces se refirió a uno de los productos estrella a la hora de ahorrar. "La gente lleva mucho la falda, que está en 8 o 9 mil pesos. El problema es que suele tener mucha grasa. Cuando es flaca, es riquísima", destacó.

De acuerdo al último monitoreo en los negocios, la demanda repuntó para armar el festejo del 24 de diciembre. Desde la Sociedad Carniceros de Rosario acotaron: "Estuvo quieto y ayer ya hubo un movimiento interesante. Para hoy hay buenas perspectivas".

Si bien crecieron las ventas antes de Navidad, los comerciantes son cautos a la hora de analizar cuánto puede durar el envión. "Después de las fiestas viene enero y todo cambia", enfatizaron.

