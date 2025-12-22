Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 pero dijo que el déficit cero es "innegociable"

El presidente remarcó que las partidas presupuestarias se acomodarán de manera tal que no se vea afectado el equilibro fiscal

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará la Ley de Presupuesto 2026, a pesar de los traspiés del oficialismo en Diputados , recinto que no le dio luz verde al capítulo que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento de universidad.

No obstante, el presidente remarcó que el déficit cero es “innegociable”, por lo que las partidas presupuestarias se organizarán de manera tal que el equilibrio fiscal se respete.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas" , expresó Javier Milei en una entrevista con Luis Majul, luego de reafirmar que la Ley de Presupuesto no sufrirá un veto por su parte.

“Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero” , continuó Milei, y señaló: “Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”.

En particular, la derrota del oficialismo se dio en la no aprobación del capítulo XI de la normativa, el cual buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

El traspié del presupuesto en Diputados

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de presupuesto 2026, pero sufrió un duro revés al no poder sostener el polémico artículo 75, en el capítulo 11, que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incorporado a último momento por el oficialismo. La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las asignaciones universales por hijo, por embarazo y asignaciones familiares, como quería el gobierno. La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

Más allá de esas cuestiones, los dos temas más polémicos de la sesión fueron la inclusión a último momento dentro del presupuesto de un artículo, dentro del capítulo 11, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, dos normas que el gobierno se resiste a cumplir.