En Newell's lo querían todos, pero seguirá su carrera en un campeón de la Copa Libertadores

La mayoría de los candidatos en las elecciones hicieron proselitismo con su nombre, aunque no estuvo ni cerca de venir

Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newell's. Su último club fue Porto de Portugal.

En los días previos a las elecciones en Newell's , casi no hubo candidato que no hiciera proselitismo con la promesa de contratarlo para dirigir al primer equipo. Pero el comicio pasó y todo se diluyó. Ahora, el director técnico que todos querían en el Parque dirigirá a un campeón de la Copa Libertadores.

Se trata de Martín Anselmi, el entrenador que más de una vez dijo públicamente que su sueño es dirigir alguna vez a Newell's. De un último paso por el Porto, en Europa, Anselmi tiene como principal antecedente haber conquistado la Copa Sudamericana dirigiendo a Independiente del Valle. Y ahora conducirá a un ganador de la Libertadores.

El equipo que anunció oficialmente su contratación es Botafogo, campeón del máximo torneo continental en 2024. El club de Río de Janeiro se quedó sin entrenador hace pocos días y en horas resolvió la incorporación del argentino.

El rosarino, de 40 años, sustituirá al italiano Davide Ancelotti, quien se marchó tras un desacuerdo con los directivos de Botafogo.

Anselmi firmó un contrato por dos temporadas. Su último trabajo fue en el Porto, donde disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Anteriormente, había desempeñado un papel importante en Cruz Azul. Y con el equipo ecuatoriano fue campeón de la Sudamericana en 2022, cuando venció en la final al San Pablo.

Botafogo anunció el lunes el fichaje del rosarino. Además de Anselmi, al cuerpo técnico permanente del Botafogo también se suman los asistentes Luis Piedrahita y Pablo De Muner, el preparador físico Diego Bottaioli y el entrenador de porteros Darío Herrera.

El técnico argentino está previsto que llegue a Río de Janeiro el 4 de enero para iniciar sus trabajos en el Espaço Lonier, mientras que el plantel principal se presentará el día 5.