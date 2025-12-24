La Capital | La Ciudad | Alerta amarillo

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

La Nochebuena llega con condiciones climáticas adversas, aunque el seguimiento de los especialistas es minuto a minuto

24 de diciembre 2025 · 07:15hs
La Navidad llega con dos tipos de alerta amarillo

Virginia Benedetto / La Capital

La Navidad llega con dos tipos de alerta amarillo, tiempo inestable y una jornada con mucho calor en Rosario.

El ambiente pesado, húmedo y caluroso que se posó sobre Rosario en la semana de Navidad sigue vigente y comenzará a traer complicaciones durante la Nochebuena. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta amarillo para este 24 de diciembre, tanto para la ciudad como para la provincia de Santa Fe, aunque cada uno tienen zonas bien diferenciadas.

En primer lugar, la entidad oficial emitió un alerta amarillo por calor que abarca a seis departamentos del sur de Santa Fe: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Iriondo, Caseros y General López.

La jornada en la ciudad será sofocante: se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima que trepará hasta lo 35°. Algunas recomendaciones a tener en cuenta para este miércoles de calor son beber abundante agua y resguardarse del sol entre las 10 y las 16, además de comer liviano en la previa a la Nochebuena.

Alerta amarillo por tormentas

El panorama caluroso dará paso a un frente de tormentas que, se espera, se desarrollarán durante el final de la tarde y el principio de la noche.

Desde el SMN emitieron un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche de este miércoles 24 de diciembre en Rosario, un aviso que abarca a toda la provincia de Santa Fe.

>> Leer más: Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

En su reporte, el organismo señala que tanto Rosario como el resto de la provincia serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Y agregan: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas".

La inestabilidad será una constante durante el fin de semana en Rosario, que arranca con un alerta amarillo por tormentas.

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige hasta la tarde del domingo

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Estudiar en la cárcel. La UNR tiene siete aulas distribuidas en unidades penitenciarias del sur de la provincia.

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Las cenas navideñas en restaurantes rosarinos cuestan entre 95 y 135 mil pesos por persona e incluyen menúes premium, bebidas alcohólicas y mesa dulce, y en algunos casos propuestas artísticas.  photo

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

