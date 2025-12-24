El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

La Ciudad
Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas
Información General
En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación
Información General
Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"
Información General
Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí
La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
Información General
Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas
La Ciudad
Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro
La Ciudad
Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual
Policiales
Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores
La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
POLICIALES
Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
La Ciudad
Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
POLICIALES
Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES
Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
Salud
Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"
Política
Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Policiales
El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
LA CIUDAD
Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
La Región
Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Ciudad
Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario