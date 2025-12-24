El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

La Navidad llega con dos tipos de alerta amarillo, tiempo inestable y una jornada con mucho calor en Rosario.

El ambiente pesado, húmedo y caluroso que se posó sobre Rosario en la semana de Navidad sigue vigente y comenzará a traer complicaciones durante la Nochebuena. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta amarillo para este 24 de diciembre , tanto para la ciudad como para la provincia de Santa Fe, aunque cada uno tienen zonas bien diferenciadas.

En primer lugar, la entidad oficial emitió un alerta amarillo por calor que abarca a seis departamentos del sur de Santa Fe: Rosario , San Lorenzo, Constitución, Iriondo, Caseros y General López.

La jornada en la ciudad será sofocante : se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima que trepará hasta lo 35° . Algunas recomendaciones a tener en cuenta para este miércoles de calor son beber abundante agua y resguardarse del sol entre las 10 y las 16, además de comer liviano en la previa a la Nochebuena.

El panorama caluroso dará paso a un frente de tormentas que, se espera, se desarrollarán durante el final de la tarde y el principio de la noche.

Desde el SMN emitieron un alerta amarillo por tormentas fuertes para la noche de este miércoles 24 de diciembre en Rosario, un aviso que abarca a toda la provincia de Santa Fe.

En su reporte, el organismo señala que tanto Rosario como el resto de la provincia serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Y agregan: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas".