El karate de Rosario, de nuevo entre los top sudamericano con los Rosetto de estandartes

Daniel y Tomás Rosetto volvieron a puestos de vanguardia en el campeonato internacional en Brasil de karate

Daniel Rosetto, el secretario general de Obras Sanitarias Rosario, Silvio Barrionuevo, y Tomás Rosetto, con los logros que de nuevo supieron cosechar para el karate local.

El karate vuelve a quedar bien ranqueado en este 2025 en Rosario . Los deportistas locales Daniel Rosetto y su hijo Tomás Rosetto son un emblema en dicha disciplina y volvieron a la cima en campeonatos internacionales, que son preparación para el Mundial de Rumania 2026.

En ese caso, en el campeonato que se realizó en la ciudad de Natal, en Brasil, del 20 al 23 de noviembre, los Rosetto brillaron de nuevo y llegaron a posiciones de privilegio.

Cabe indicar que dicha competencia reunió a 18 países del continente americano y los mejores competidores del continente también buscaron un lugar con sus clasificaciones para el Campeonato Mundial de Rumania 2026 .

Los Rosetto, trabajadores en lo cotidiano de Obras Sanitarias que los apoya para poder competir en todos estos eventos, dejaron al karate rosarino en lo más alto, demostrando por qué son una marca registrada en esta disciplina.

Los logros de los Rosetto en Natal

Tomás se lució con el 1° puesto en Kata Open internacional y Kata Shorin Ryu, además de lograr el 2° puesto en Kumite individual (-80kg), 3° en Kumite Open y medallas de bronce en Kumite y Kata por equipos.

Daniel, por su parte, sumó podios fundamentales con un 3° puesto en Kumite Open, 3° en Kumite individual veteranos y 3° en Kumite por equipos.

En virtud de dichos logros, Argentina quedó 2° en el medallero general, superando a potencias como Perú y México, y quedando solo detrás del local, Brasil.