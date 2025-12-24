Narcomenudeo: quedó preso el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Nicolás "Wampa" Escobar, hijo de uno de los referentes de Los Monos y de la barra brava de Newell's, es el imputado número 35 de la organización

Una banda dedicada al narcomenudeo tenía a sus principales referentes operando desde la cárcel de Piñero.

Nicolás “Wampa” Escobar, de 19 años y detenido la semana pasada, quedó preso al ser imputado por narcomenudeo como parte de una banda de Villa Gobernador Gálvez liderada por un recluso de la cárcel de Piñero. El joven es hijo del Toro Escobar, otro recluso y uno de los referentes de la barra brava de Newell’s, vinculado a su vez estructura mayor de la banda Los Monos. En esas características radica la capacidad que la organización mantuvo para desplegar una red de comercio de drogas que se expandió en la localidad vecina al sur de Rosario.

Los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiassi acusaron formalmente a Wampa este martes. Le imputaron el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada. El juez Fernando Sosa dispuso que el joven quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

Con él ya son 35 los imputados que tiene esta organización que comenzó a ser desarticulada a fines de septiembre tras varios allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Entre los acusados hay seis hombres que ya estaban presos en la cárcel de Piñero, entre ellos el presunto líder Jonatan Emiliano “Jano” Fernández. Desde allí, de acuerdo a la acusación fiscal, manejaron los hilos de la banda que en la calle ganó terreno compitiendo con otras.

Narcomenudeo desde la cárcel

Wampa Escobar fue detenido el jueves 18 de diciembre tras varios allanamientos que se realizaron en su búsqueda en dos domicilios de Rosario: Medici al 4700 y en la torre 2 del Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 bis. Ahora quedará preso de manera preventiva por los próximos dos años hasta que sea juzgado y eventualmente condenado.

>> Leer más: Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Según la acusación Escobar fue uno de los miembros de la banda que siguió las órdenes que salían desde Piñero. Los reclusos imputados, además de Jano Fernández, son Milton Joel "Oreja" Rivero, Cristian David Ayala, Marcos Daniel Vera, Agustín Yair Vera y Miqueas Fernando Gómez. Todos tienen antecedentes vinculados a Los Monos. De hecho, para la Fiscalía, Jano Fernández ocupa un rol de liderazgo bajo habilitación de presos en cárceles federales históricamente ligados a la banda: Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Leandro "Pollo" Vinardi.

De acuerdo a la acusación de los fiscales, la banda funcionó al menos desde junio de 2024 hasta fines de septiembre de 2025, cuando se realizaron varios allanamientos para desarticular parcialmente a la organización. Para la Fiscalía el grupo se centró, principalmente, en la venta de cocaína mediante la participación de unas cuarenta personas entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Proveedores y dólares

Los puntos que permanecen oscuros en la causa tienen que ver con los miembros de la banda, o eslabones de una cadena de tráfico, todavía desconocidos. "La organización recibe de proveedores, no identificados a la fecha, grandes cantidades de cocaína para luego entregar una determinada cantidad de kilos o gramos a los diferentes miembros", explicaron en la acusación los fiscales.

>> Leer más: Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

En un escalón más abajo están los vendedores "quienes de propia mano, o valiéndose de otras que colaboran con ellos, se encargan del fraccionamiento de la cocaína en dosis y de su venta directamente al menudeo". En ese marco también administran el dinero y las ganancias, que era rendida en pesos o dólares mediante transferencia bancaria a la cuenta de uno de los imputados.

La Fiscalía indicó que la organización utilizaba dólares para comprar la cocaína en cantidad. En ese contexto identificaron a Antoine Arabian y Stéfano López como quienes solían venderle los dólares a los miembros de la banda a valor "blue". Según los fiscales, ambos tenían conocimientos de que las operaciones "sirven y son esenciales para la actividad ilícita".