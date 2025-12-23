La Capital | Economía | Banco Central

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas

Un tribunal de alzada hizo lugar al pedido que presentó la Asociación Bancaria tras conocerse que ese activo había sido sacado del país

23 de diciembre 2025 · 19:27hs
El presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se niega a informar qué hizo con el oro que sacó de la Argentina.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que informe dónde está el oro que sacó en junio de 2024 de las reservas del Banco Central para enviar al exterior. El tribunal de alzada revocó un fallo de un juez que había rechazado el pedido de la Asociación Bancaria.

La Bancaria presentó un amparo para acceder a información pública vinculada a operaciones de reservas internacionales y envío de lingotes de oro al exterior del Banco Central de la República Argentina, mantenida hasta entonces bajo secreto.

La acción fue rechazada entonces por el juez, que argumentó que la información solicitada estaba protegida por excepciones legales destinadas a “salvaguardar la seguridad del sistema financiero y los secretos comerciales o tecnológicos”.

Aquella decisión fue, a su vez, apelada por La Bancaria. Argumentaron que el BCRA “se limitó a invocar que la información requerida tenía el carácter de reservada, pero ”sin exponer, describir ni demostrar de manera detallada las razones por las cuales la entrega comprometía la seguridad de los activos”.

El lunes, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló a favor de La Bancaria.

En septiembre de 2024, después de que la denuncia del gremio hiciera pública la transacción internacional, el BCRA tuvo que confirmar que “completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, aunque sin dar mayores detalles sobre montos ni destinos.1

Y en una entrevista televisiva el ministro de Economía, Luis Caputo habló de la operación: “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”, fue su argumento.

Dónde está el oro

En el escrito de este lunes, la Cámara sostuvo que, aunque el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad y la protección de sus reservas, la reserva total de la información sin fundamentación adecuada, es violatoria de los principios de transparencia y buena fe. Por eso, ordenó al BCRA que proporcione información.

En octubre, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó ante la Comisión Mixta que funciona dentro del Congreso Nacional que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no permitía que se realizara el trabajo de auditoría sobre los lingotes de oro enviados al exterior en 2024.

Luego de una serie de intimaciones que se iniciaron en septiembre, sugirió al Congreso que presentase una demanda judicial por entorpecimiento. Por otra parte, el BCRA informó que no se registran contratos del envío al exterior, por lo cual no hay nada que auditar.

La AGN está habilitada para iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales.

Pero lo que más inquieta es la respuesta del equipo de Santiago Bausili a los pedidos de informe: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

En medio de esta opacidad, dentro de la AGN quienes debían auditar arribaron a todo tipo de especulaciones.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo, debe enfrentar un vencimiento importante en enero. Inquietud en el mercado sobre cómo lo pagará.

Deuda: se acerca el mega vencimiento y Caputo descarta ir a Wall Street

Los salarios del sector privado registrado crecieron sólo 2,1%.

Los salarios registrados perdieron contra la inflación en octubre

La baja más significativa correspondió a la industria manufacturera.

Efecto elecciones: la actividad económica cayó 0,4% en octubre

El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, encabezó la apertura del encuentro.

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Lo último

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Las víctimas fueron atacadas en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico
Información General

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales
Información General

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Ovación
Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
POLICIALES

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
La Ciudad

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Por Carina Bazzoni

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: 4 condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: 4 condenados a perpetua

Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola