La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas

Un tribunal de alzada hizo lugar al pedido que presentó la Asociación Bancaria tras conocerse que ese activo había sido sacado del país

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se niega a informar qué hizo con el oro que sacó de la Argentina.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que informe dónde está el oro que sacó en junio de 2024 de las reservas del Banco Central para enviar al exterior. El tribunal de alzada revocó un fallo de un juez que había rechazado el pedido de la Asociación Bancaria.

La Bancaria presentó un amparo para acceder a información pública vinculada a operaciones de reservas internacionales y envío de lingotes de oro al exterior del Banco Central de la República Argentina, mantenida hasta entonces bajo secreto.

La acción fue rechazada entonces por el juez, que argumentó que la información solicitada estaba protegida por excepciones legales destinadas a “salvaguardar la seguridad del sistema financiero y los secretos comerciales o tecnológicos”.

Aquella decisión fue, a su vez, apelada por La Bancaria. Argumentaron que el BCRA “se limitó a invocar que la información requerida tenía el carácter de reservada, pero ”sin exponer, describir ni demostrar de manera detallada las razones por las cuales la entrega comprometía la seguridad de los activos”.

El lunes, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló a favor de La Bancaria.

En septiembre de 2024, después de que la denuncia del gremio hiciera pública la transacción internacional, el BCRA tuvo que confirmar que “completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, aunque sin dar mayores detalles sobre montos ni destinos.1

Y en una entrevista televisiva el ministro de Economía, Luis Caputo habló de la operación: “Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo. Es mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”, fue su argumento.

Dónde está el oro

En el escrito de este lunes, la Cámara sostuvo que, aunque el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad y la protección de sus reservas, la reserva total de la información sin fundamentación adecuada, es violatoria de los principios de transparencia y buena fe. Por eso, ordenó al BCRA que proporcione información.

En octubre, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó ante la Comisión Mixta que funciona dentro del Congreso Nacional que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no permitía que se realizara el trabajo de auditoría sobre los lingotes de oro enviados al exterior en 2024.

Luego de una serie de intimaciones que se iniciaron en septiembre, sugirió al Congreso que presentase una demanda judicial por entorpecimiento. Por otra parte, el BCRA informó que no se registran contratos del envío al exterior, por lo cual no hay nada que auditar.

La AGN está habilitada para iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales.

Pero lo que más inquieta es la respuesta del equipo de Santiago Bausili a los pedidos de informe: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”.

En medio de esta opacidad, dentro de la AGN quienes debían auditar arribaron a todo tipo de especulaciones.