El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

El Ogro se fue a mediados de octubre y ahora está en la mira de un club europeo. Mientras tanto, intentó cobrar sin suerte un pago recibido en el Parque

Tras la salida de Newell's, Cristian Fabbiani se tomó un descanso mientras aguarda la llegada de alguna oferta para continuar con su carrera de entrenador. A dos meses de su partida del Parque, el exdelantero recibió un ofrecimiento para dejar Argentina y experimentar en el exterior, más precisamente en Macedonia del Norte, y habría chances concretas para pegar el salto a un destino llamativo. Y en el mientras tanto, el Ogro intentó cobrar uno de los cheques emitidos por la dirigencia saliente y "fue rechazado", según le confiaron a Ovación fuentes Leprosas.

Vardar Skopje, puntero de la liga local, apuntó en la figura del Ogro después de que su actual técnico Goce Sedloski fuera designado para hacerse cargo de la selección de ese país. Ante esto, la dirigencia de la entidad comenzó a buscar un sustituto y surgió el nombre del exdelantero, que está libre y a la espera de un nuevo desafío.

El Ogro dejó de ser el conductor de la Lepra a mediados de octubre después de la derrota del equipo ante Argentinos Juniors. Si bien el DT pretendía seguir al frente y buscar la conquista de puntos necesarios para zafar de la zona caliente, el presidente Ignacio Astore tomó la determinación de interrupir el contrato que tenía vigente.

Dos meses después Fabbiani recibió un ofrecimiento para dirigir en Europa, más precisamente en Macedonia del Norte (décadas atrás fue parte de Yugoslavia). El país está ubicado cerca de Grecia, Albania y Bulgaria, y la entidad que lo pretende, FK Vardar Skopje, es una de las más laureadas del país y que fundada en 1947. El estadio cuenta con una capacidad para cerca de 35 mil personas.

La camiseta del equipo tiene los colores rojo y negro, que fueron adoptados tras el terremoto de Skopje de 1963 cuyo sismo de magnitud 6.1 golpeó la capital de Macedonia del Norte destruyendo el 80 por ciento de la ciudad. Como consecuencia de ese desastre murieron más de mil personas y dejó miles de heridos.

Ogro y el cheque rechazado

Tras la confirmación de su salida de Newell's el 18 de octubre, Fabbiani recibió el pago por su trabajo en la institución a través de cheques, pero en las últimas horas se confirmó que uno de ellos fue rechazado por el banco por falta de fondos.

Esta información fue confirmada por fuentes Rojinegras que en diálogo con Ovación contaron que "es cierto que uno de los cheques fue rechazado" y que "en su poder tiene cuatro más".