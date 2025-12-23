Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

"Defendiendo lo indefendible" fue el controvertido texto que el presidente le obsequió a sus funcionarios. Los detalles

Milei cerró el año junto a su gabinete y les regaló un polémico libro

Javier Milei cerró el año junto a su gabinete en la Quinta de Olivos . El presidente invitó a su staff de ministros a comer un asado este lunes por la noche. Antes de que comience el encuentro, el libertario le regaló a cada uno de sus funcionarios una copia del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block.

Además de Javier y Karina Milei , del asado participó todo el staff íntimo al presidente: el jefe de gabinete Manuel Adorni , el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich ; y el asesor presidencial Santiago Caputo, además de los ministros de Economía, Luis Caputo ; del Interior, Diego Santill i; de Desregulación, Federico Sturzenegger ; de Capital Humano , Sandra Petovello ; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones ; de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; y de Defensa, Carlos Presti.

También dieron el presente el diputado Luis Petri, el canciller Pablo Quirno y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. La reunión se da previo al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Un punto que llamó la atención fue el particular libro que el presidente le obsequió a todos sus funcionarios: “Defendiendo lo indefendible” de Walter Block , un texto muy controvertido. Además, circuló una foto de todo el gabinete posando con el ensayo.

>> Leer más: Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 pero dijo que el déficit cero es "innegociable"

El polémico libro que Milei le regaló a sus ministros

En el libro de Block se analizan casos de situaciones controvertidas por la ley y por la opinión pública, como la prostitución, el robo, la especulación, el consumo de drogas o algunas formas de relación laboral, y se afirma que si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir. Por este motivo, el regalo de Milei a su gabinete generó polémica.

“Si una actividad es voluntaria y no implica agresión, no debe ser objeto de sanción estatal”, es la tesis de "Defendiendo lo indefendible" de Walter Block.

Para su análisis, el economista seleccionó un conjunto de figuras y actividades marginales, entre ellas prostitutas, traficantes de drogas, prestamistas acusados de usura, chantajistas, difamadores y otros personajes a menudo condenados tanto por la ley como por la opinión pública.

A lo largo de su libro, el autor repudia las prohibiciones del Estado a personas, actividades o conductas que suelen ser condenadas socialmente aunque no violen la libertad ni la propiedad de terceros.

Para defender su postura, Block separa entre lo inmoral y lo legal y explica que aunque un hecho sea ofensivo o repudiable para parte de la sociedad, el Estado no debe usar sus fuerzas u organismos para impedirlo.