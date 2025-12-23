La Capital | Información General | hantavirus

Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Salta confirmó 12 casos positivos y pidió extremar cuidados, sobre todo en zonas rurales. A nivel nacional se registraron 66 contagios y 21 fallecidos

23 de diciembre 2025 · 17:14hs
Preocupación por el hantavirus en Salta

Preocupación por el hantavirus en Salta

La provincia de Salta atraviesa una situación sanitaria delicada por el avance del hantavirus. En lo que va de 2025 se confirmaron cinco muertes asociadas a la enfermedad, dos de ellas ocurridas en la última semana, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública provincial a emitir un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente en ámbitos rurales.

Según informaron fuentes oficiales, hasta el 22 de diciembre se notificaron 12 casos positivos de hantavirus en Salta. Los contagios se distribuyen en los departamentos de Anta, Orán, San Martín, Rosario de Lerma y General Güemes. Siete de los pacientes lograron el alta médica, mientras que los otros cinco fallecieron a causa de complicaciones vinculadas al virus.

El director general de Coordinación Epidemiológica de la provincia, Francisco García, precisó que la mayoría de los casos se asocian a antecedentes de contacto con roedores o con ambientes donde hubo presencia de sus excretas, un factor de riesgo clave en la transmisión.

Un panorama nacional preocupante

El último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente a la semana epidemiológica 50, reportó que entre enero y noviembre de 2025 se confirmaron 66 casos de síndrome pulmonar por hantavirus en Argentina, con 21 muertes. La tasa de letalidad alcanzó el 32 %, más del doble del promedio de los últimos cuatro años, que se ubicaba en torno al 15 %.

La distribución regional muestra que el 64 % de los casos se concentró en la región Centro del país, el 21 % en el Noroeste, el 11 % en el Sur y el 5 % en el Noreste. Salta aparece como la provincia con mayor cantidad de casos dentro del NOA, con 12 contagios confirmados.



El informe nacional detalla además que más de la mitad de los casos tuvo contacto directo con roedores o sus excretas, el 35 % residía en viviendas rurales y el 32 % había realizado excursiones o actividades en áreas rurales o silvestres. También se registraron contagios durante tareas de limpieza de galpones, sótanos o viviendas cerradas por largo tiempo.

Síntomas y señales de alerta

Los síntomas más frecuentes del hantavirus incluyen fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos, tos y dificultad respiratoria. En etapas avanzadas, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro grave de insuficiencia cardiopulmonar, que requiere internación inmediata.

Desde Salud insisten en que la consulta temprana es clave para mejorar el pronóstico, ya que no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el hantavirus.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus pertenece a la familia Bunyaviridae y se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en el aire, provenientes de la orina, heces o saliva de roedores infectados, en especial del ratón colilargo. La transmisión suele ocurrir en viviendas rurales, galpones o depósitos cerrados.



Si bien la forma más habitual es el contagio ambiental, existen antecedentes excepcionales de transmisión de persona a persona vinculados al virus Andes, detectados en brotes previos en Argentina y Chile.

Medidas de prevención recomendadas

El Ministerio de Salud Pública de Salta recordó una serie de medidas fundamentales para reducir el riesgo de contagio:

  • Ventilar los ambientes cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos.

  • Usar guantes y desinfectar con lavandina superficies y pisos.

  • Evitar barrer en seco lugares con posible presencia de roedores.

  • Sellar orificios y grietas en viviendas.

  • Mantener el pasto corto y desmalezar los alrededores.

  • Guardar alimentos en recipientes herméticos.

  • Evitar el contacto directo con roedores o sus excretas.

  • Ubicar graneros o depósitos a más de 40 metros de la vivienda.

  • Acampar lejos de basurales y malezas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles, sobre todo si hubo exposición reciente a zonas rurales, y remarcaron que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar nuevos casos.

