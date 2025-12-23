El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El club puso la mira en un mediocampista que tuvo un paso por el fútbol de Italia. Busca traerlo a préstamo

Poco a poco, Newell's comienza a ponerse en marcha. Luego de la asunción de sus nuevas autoridades, y de la designación de la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez como entrenadores, el club comienza a trabajar para armar el plantel con el que afrontará la temporada 2026.

En pocos días ya hubo varias novedades. Se sabe que hay jugadores que no seguirán en el club, entre ellos nada menos que Ever Banega, y que Newell's hará un esfuerzo por retener a otros. Es que el plantel necesita ser reforzado en todas sus líneas y, en ese sentido, el cuerpo técnico de Orzi-Gómez y los directivos tendrán una dura tarea.

Además de Banega, no seguirán en el club Darío Benedetto, Gonzalo Maroni, Juan Manuel García, Lucas Hoyos, Gaspar Iñíguez, Alejo Tabares, Genaro Rossi, Lisandro Montenegro y Brian Calderara. Víctor Cuesta y Luciano Llollo también se irían.

Newell's tampoco renovará el vínculo con Carlos González, y en cambio intentará retener a Luciano Herrera. Y, en este marco, tendrá que salir a buscar refuerzos.

Newell's le apunta a un mendocino

Uno de los jugadores que interesan en el Parque es Gonzalo Ábrego, el volante central de Godoy Cruz que tuvo un paso por el Cremonese de Italia.

Ábrego sería una opción para reemplazar a Banega, cuyo próximo destino todavía es una incógnita. Newell's inició negociaciones con la intención de sumarlo a préstamo con una opción de compra.

Ábrego es mendocino, tiene 25 años y se formó en Godoy Cruz. Debutó en primera en 2020 y pronto se consolidó en el mediocampo del Tomba. En la temporada 2023-2024 jugó a préstamo en el Cremonese de la Serie B de Italia y a mediados de 2024 volvió a Godoy Cruz. En los últimos meses jugó poco debido a una lesión.

