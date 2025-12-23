Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Hubo zonas que sufrieron anegamientos. La térmica había alcanzado los 34º y abruptamente descendió a algo menos de 22º

Un intenso temporal azotó en la tarde de este martes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y alrededores tras una jornada agobiante, con registros de hasta 34 grados de sensación térmica que sufrieron un drástico y repentino descenso.

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tormentas con intensas precipitaciones se registraron en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectó el sur, norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, mientras que los termómetros mostraron un descenso hasta los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.

La temperatura alcanzó los 30°, mientras que la térmica trepó a 34°.

Hace un rato / Thames y Panamericana, altura Martínez. Autos bajo el agua. Cayeron unos 50mm en 40 minutos. @Hechosanderecho @CharlieGonza07 pic.twitter.com/jW79coB1Ni

El shopping Unicenter resultó uno de los lugares más perjudicados en el marco de las copiosas lluvias y sufrió filtraciones en las paredes del tercer piso.

El tiempo mejoraría con el paso de las horas aunque se esperan chaparrones aislados para la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre.