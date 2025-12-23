Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Vince Zampella, de 55 años, chocó con su Ferrari contra una barrera de hormigón

El empresario y creador del videojuego “Call Of Duty”, Vince Zampella, falleció a los 55 años, tras protagonizar un brutal accidente automovilístico a bordo de su Ferrari en el Estado de California, según confirmaron fuentes de Electronic Arts (EA).

Según el medio TMZ, el siniestro vial ocurrió el pasado domingo e involucró únicamente al vehículo del magnate de los videojuegos, quien se encontraba con un acompañante de identidad no identificada.

Un video filmado en el momento del accidente muestra a la Ferrari circulando a alta velocidad y chocando violentamente contra una barrera de hormigón, lo que produjo que el vehículo se incendiara. El conductor murió en el acto.

| Vince Zampella, cocreador de la franquicia de videojuegos Call of Duty, murió en un accidente automovilístico cerca de Los Ángeles https://t.co/6b7shkxHSU

EA, la empresa en la que Zampella se desempeñó durante los sus últimos años, indicó en un comunicado: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”, agregaron.

"Call of Duty" es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico. El primero fue lanzado en 2003 y hubo más de veinte títulos, el último de ellos "Call Of Duty: Black Ops 7", que salió a la venta el pasado 14 de noviembre.