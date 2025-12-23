La Capital | Información General | acusación

En los nuevos archivos del caso Epstein hay una denuncia contra Trump por violación

El Departamento de Justicia remarcó que estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas"

23 de diciembre 2025 · 21:13hs
En los nuevos archivos del caso Epstein hay una denuncia contra Trump por violación

Entre los nuevos archivos publicados este martes por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein figura un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violado por Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos.

El texto, incluido en una nueva partida de miles de documentos, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles fueron censurados.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

La acusación

Esta declaración, registrada el 27 de octubre de 2020, contiene el relato de una persona que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump en el año 1995 al aeropuerto de Fort Worth, Texas.

El conductor contó al FBI que algunas de las cosas que Trump dijo durante una conversación telefónica que mantuvo durante el viaje "eran muy preocupantes" y que estuvo "a pocos segundos de detener la limusina, sacarlo del coche y hacerle daño debido a algunas de las cosas que estaba diciendo", aunque decidió finalmente no hacerlo.

Durante la conversación telefónica Trump mencionó repetidas veces el nombre "Jeffrey" e hizo referencia a "abusar de una chica", según el conductor.

También dice que cuando relató este encuentro con Trump a una mujer que él conocía, el comportamiento de ella cambió de inmediato y que entonces aseguró que "Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein" y que una chica "con un nombre extraño" la "llevó a un hotel o edificio lujoso".

La persona que informa al FBI dice que aconsejó a la mujer "que llamara a la Policía" para reportar el incidente, pero que ella respondió: "No puedo, me van a matar".

El declarante indica que no volvió a saber de ella hasta enero de 2000 cuando otra persona le contó que la mujer "estaba muerta" y "que la encontraron con la cabeza 'destrozada' en Kiefer, Oklahoma".

Los vuelos de Trump

Otra información que salió a la luz indica que Trump voló "muchas más veces" de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado de Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados.

"Para su información, queríamos comunicarles que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que teníamos conocimiento)", escribe en un correo electrónico un fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

Ese mensaje que el fiscal envía a sus colegas se presentó como prueba en el juicio contra Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein sentenciada a 20 años de cárcel por ayudar al financiero a reclutar, abusar y prostituir a chicas menores de edad.

2025-12-23 donald trump Ghislaine Maxwell melania jeffrey epstein
Donald Trump, Melania Trump, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein.

Donald Trump, Melania Trump, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein.

Según el fiscal, Trump voló con Epstein en su avión privado en al menos ocho ocasiones entre 1993 y 1996.

"Hay registros de que viajó, entre otros y en distintas ocasiones, con (su exmujer) Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric. En un vuelo de 1993, él y Epstein son los únicos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y (una pasajera cuyo nombre aparece censurado) de 20 años en ese entonces", prosigue el mensaje.

El correo añade que "en otros dos vuelos, dos de los pasajeros, respectivamente, eran mujeres que podrían ser testigos en un caso contra Maxwell".

Los documentos recién publicados también incluyen aparentes indicios, que se desconoce si posteriormente fueron investigados, recopilados por el FBI sobre la supuesta participación de Trump en fiestas realizadas en propiedades de Epstein a principios de la década de 2000.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

"Estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad sin duda ya se habrían utilizado en su contra", añade el texto.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando una importante cantidad de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre, aunque gran cantidad de texto aparece censurado.

Jeffrey Edward Epstein, nacido el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, fue uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo financiero estadounidense. Tras distintas denuncias por delitos sexuales, fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico de menores en los Estados de Florida y Nueva York. Después de pasar 36 días preso, se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

