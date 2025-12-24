Los cinco países donde está prohibida la Navidad

La Navidad no se vive igual en todo el mundo. En cinco países, leyes y tradiciones impiden su celebración pública

El fin de año es especial para muchos países porque llega la Navidad , la celebración es religiosa pero se suele celebrar más allá de su contenido religioso ya que tiene por objetivo reunir a la familia, dar regalos y agradecer. Es una costumbre que se repite en casi todos los paises, cada uno con sus propias tradiciones y características específicas.

Sin embargo, la Navidad no es una festividad universal. Mientras Papá Noel inicia su clásico recorrido por distintos destinos, hay algunos países en los que no hará escala. Se trata de cinco naciones donde la Navidad no se celebra, ya sea por razones religiosas, culturales o políticas.

A continuación, los cinco países que no celebran la Navidad. Y nota al margen: aunque en Uruguay el Estado no reconoce la Navidad como un festejo oficial, los uruguayos festejan al igual que el resto del continente.

Corea del Norte

Corea del Norte es uno de los pocos países donde la Navidad está completamente prohibida. La medida rige desde 2016, cuando el líder Kim Jong-un ordenó prohibir las reuniones que incluyan música, canto, alcohol o cualquier tipo de entretenimiento colectivo el 25 de diciembre. Si bien no se erradicó directamente la navidad, con estas medidas prohibió todos los elemntnos habituales de esta festividad.

En reemplazo de la Navidad, el régimen impulsa la conmemoración del nacimiento de Kim Jong-suk, abuela de Kim Jong-un, ya que nació en la víspera de Navidad de 1919. Fue la primera esposa de Kim Il-sung, fundador del país, y es exaltada oficialmente como “la Sagrada Madre de la Revolución”.

Tayikistán

Tayikistán es un país situado en Asia Central, con fronteras con Afganistán, China, Kirguistán y Uzbekistán. Tras su independencia de la Unión Soviética, la Navidad dejó de formar parte del calendario oficial, en un contexto donde el Islam es la religión mayoritaria de la población.

Desde 2015, el gobierno impuso restricciones estrictas que prohíben cualquier celebración navideña en espacios públicos. Estas medidas incluyen la prohibición de árboles de Navidad, disfraces de Papá Noel, fuegos artificiales y el intercambio de regalos en el ámbito educativo.

En este sentido, Navidad es considerada una tradición ajena y incompatible con los valores del país y celebrarla puede provocar sanciones y multas.

Brunéi

Brunéi es un pequeño país ubicado en el Sudeste Asiático, en la costa norte de la isla de Borneo. Comparte la isla con Indonesia y Malasia, y su territorio está casi completamente rodeado por el estado malayo de Sarawak, mientras que al norte limita con el mar de la China Meridional.

Este pais, desde 2014, aplica de la ley islámica, conocida como sharía. Por esta razón, la celebración de la Navidad está prohibida.

El gobierno impuso esta legislación de forma estricta, lo que permite celebrar la festividad únicamente en espacios privados y con absoluta discreción. Las autoridades prohíben cualquier manifestación pública como la exhibición de árboles, adornos o reuniones , ya que consideran que se trata de una práctica religiosa ajena que puede interferir con las tradiciones locales. Incluso los extranjeros deben respetar estas normas.

La ley establece sanciones severas para quienes incumplan la prohibición, incluyendo multas elevadas y penas de prisión.

Somalía

Somalía se encuentra en el extremo oriental del continente africano. Limita con Yibuti, Etiopía y Kenia, y posee una extensa costa sobre el océano Índico y el golfo de Adén. Es un país de mayoría musulmana donde el Islam tiene un papel central en la vida social y política.

En este sentido, desde 2015, el gobierno somalí prohibió cualquier celebración pública de la Navidad. Las autoridades establecieron que no se permiten manifestaciones religiosas no islámicas en espacios abiertos ya que estas prácticas no forman parte de las tradiciones del país.

Los extranjeros pueden conmemorar la festividad únicamente en la privacidad de sus hogares, sin música, decoraciones ni reuniones visibles desde el exterior. Quienes incumplen las normas pueden enfrentar sanciones que varían según la gravedad de la situación.

China

El caso de China presenta características particulares. No existe una prohibición nacional absoluta de la Navidad. Ahora bien, en distintas regiones del país las autoridades han impuesto restricciones a su celebración en espacios públicos. El principal argumento es que se trata de una festividad de origen extranjero que puede influir en las tradiciones culturales.

