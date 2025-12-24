La Capital | Información General | Navidad

Los cinco países donde está prohibida la Navidad

La Navidad no se vive igual en todo el mundo. En cinco países, leyes y tradiciones impiden su celebración pública

24 de diciembre 2025 · 13:24hs
Existen cinco países donde no se celebra la Navidad

Existen cinco países donde no se celebra la Navidad

El fin de año es especial para muchos países porque llega la Navidad, la celebración es religiosa pero se suele celebrar más allá de su contenido religioso ya que tiene por objetivo reunir a la familia, dar regalos y agradecer. Es una costumbre que se repite en casi todos los paises, cada uno con sus propias tradiciones y características específicas.

Sin embargo, la Navidad no es una festividad universal. Mientras Papá Noel inicia su clásico recorrido por distintos destinos, hay algunos países en los que no hará escala. Se trata de cinco naciones donde la Navidad no se celebra, ya sea por razones religiosas, culturales o políticas.

A continuación, los cinco países que no celebran la Navidad. Y nota al margen: aunque en Uruguay el Estado no reconoce la Navidad como un festejo oficial, los uruguayos festejan al igual que el resto del continente.

>> Leer más: Navidad alrededor del mundo

Corea del Norte

Corea del Norte es uno de los pocos países donde la Navidad está completamente prohibida. La medida rige desde 2016, cuando el líder Kim Jong-un ordenó prohibir las reuniones que incluyan música, canto, alcohol o cualquier tipo de entretenimiento colectivo el 25 de diciembre. Si bien no se erradicó directamente la navidad, con estas medidas prohibió todos los elemntnos habituales de esta festividad.

En reemplazo de la Navidad, el régimen impulsa la conmemoración del nacimiento de Kim Jong-suk, abuela de Kim Jong-un, ya que nació en la víspera de Navidad de 1919. Fue la primera esposa de Kim Il-sung, fundador del país, y es exaltada oficialmente como “la Sagrada Madre de la Revolución”.

Tayikistán

Tayikistán es un país situado en Asia Central, con fronteras con Afganistán, China, Kirguistán y Uzbekistán. Tras su independencia de la Unión Soviética, la Navidad dejó de formar parte del calendario oficial, en un contexto donde el Islam es la religión mayoritaria de la población.

Desde 2015, el gobierno impuso restricciones estrictas que prohíben cualquier celebración navideña en espacios públicos. Estas medidas incluyen la prohibición de árboles de Navidad, disfraces de Papá Noel, fuegos artificiales y el intercambio de regalos en el ámbito educativo.

En este sentido, Navidad es considerada una tradición ajena y incompatible con los valores del país y celebrarla puede provocar sanciones y multas.

Brunéi

Brunéi es un pequeño país ubicado en el Sudeste Asiático, en la costa norte de la isla de Borneo. Comparte la isla con Indonesia y Malasia, y su territorio está casi completamente rodeado por el estado malayo de Sarawak, mientras que al norte limita con el mar de la China Meridional.

Este pais, desde 2014, aplica de la ley islámica, conocida como sharía. Por esta razón, la celebración de la Navidad está prohibida.

El gobierno impuso esta legislación de forma estricta, lo que permite celebrar la festividad únicamente en espacios privados y con absoluta discreción. Las autoridades prohíben cualquier manifestación pública como la exhibición de árboles, adornos o reuniones , ya que consideran que se trata de una práctica religiosa ajena que puede interferir con las tradiciones locales. Incluso los extranjeros deben respetar estas normas.

La ley establece sanciones severas para quienes incumplan la prohibición, incluyendo multas elevadas y penas de prisión.

>>Leer más: Misa de Nochebuena y Navidad con el papa León XIV: a qué hora y cómo verlas en vivo

Somalía

Somalía se encuentra en el extremo oriental del continente africano. Limita con Yibuti, Etiopía y Kenia, y posee una extensa costa sobre el océano Índico y el golfo de Adén. Es un país de mayoría musulmana donde el Islam tiene un papel central en la vida social y política.

En este sentido, desde 2015, el gobierno somalí prohibió cualquier celebración pública de la Navidad. Las autoridades establecieron que no se permiten manifestaciones religiosas no islámicas en espacios abiertos ya que estas prácticas no forman parte de las tradiciones del país.

Los extranjeros pueden conmemorar la festividad únicamente en la privacidad de sus hogares, sin música, decoraciones ni reuniones visibles desde el exterior. Quienes incumplen las normas pueden enfrentar sanciones que varían según la gravedad de la situación.

China

El caso de China presenta características particulares. No existe una prohibición nacional absoluta de la Navidad. Ahora bien, en distintas regiones del país las autoridades han impuesto restricciones a su celebración en espacios públicos. El principal argumento es que se trata de una festividad de origen extranjero que puede influir en las tradiciones culturales.

>> Leer más: Ya comenzó la Navidad: cuáles fueron los primeros países en recibir a Papá Noel

Noticias relacionadas
La gente se lanza al mar en la bahía de Helen, Irlanda del Norte, para el baño anual de Nochebuena en las frías aguas del lago Belfast Lough para recaudar fondos para Dementia NI y Air Ambulance NI, el miércoles 24 de diciembre de 2025. (Foto AP/Peter Morrison)

Navidad alrededor del mundo

El presidente Javier Milei publicó en las redes sociales un video en el que repasó su gestión y anticipó más reformas. 

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

El Papa León XIV presidirá las ceremonias de Navidad y Nochebuena desde el Vaticano

Misa de Nochebuena y Navidad con el papa León XIV: a qué hora y cómo verlas en vivo

El pionono salado es un clásico infaltable en la mesa de Navidad

Navidad: cómo hacer pionono salado, el clásico exprés para no llegar con las manos vacías

Ver comentarios

Las más leídas

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Lo último

Pareció que despegaría en Central, volvió a su club y ahora vuelven a prestarlo

Pareció que despegaría en Central, volvió a su club y ahora vuelven a prestarlo

Bombachas rosas: por qué se regalan en Navidad y cuál es el origen de la tradición

Bombachas rosas: por qué se regalan en Navidad y cuál es el origen de la tradición

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Reclamo de economistas para que el BCRA informe qué hizo con el oro

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios

Se homologó un procedimiento abreviado. Prisión, inhabilitaciones y multas para trabajadores municipales y un funcionario del hospital
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios
El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

El mensaje de Milei para las fiestas: Abróchense los cinturones
Politica

El mensaje de Milei para las fiestas: "Abróchense los cinturones"

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

Ovación
Rosario Central modificó su escudo para celebrar su 136 años de historia
Ovación

Rosario Central modificó su escudo para celebrar su 136 años de historia

Rosario Central modificó su escudo para celebrar su 136 años de historia

Rosario Central modificó su escudo para celebrar su 136 años de historia

El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a Estudiantes

El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a Estudiantes

El karate de Rosario, de nuevo entre los top sudamericano con los Rosetto de estandartes

El karate de Rosario, de nuevo entre los top sudamericano con los Rosetto de estandartes

Policiales
Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías
Policiales

Condenan a una mujer que vendía drogas y era informante de policías

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Cayó el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

La Ciudad
Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Tras una elección con lista única, asume la comisión directiva de los canillitas

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Cómo funcionan en Navidad recolección de residuos, bancos y transporte

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: Estamos entrando en rojo
Política

Villarruel cargó otra vez por el presupuesto del Senado: "Estamos entrando en rojo"

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque
la region

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un ataque

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial
La Ciudad

La Municipalidad podría ingresar a baldíos sin necesidad de orden judicial

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para el control callejero

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Por Carlos Vaccaro / Director ejecutivo de la Cámara Argentina Acero (CAA)
Economía

Los desafíos globales que enfrenta el acero argentino

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico
Información General

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales
Información General

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención
Información General

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas
Economía

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación
Información General

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

Murió en un accidente el creador del videojuego Call of Duty
Información General

Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí
Información General

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas
Información General

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro
La Ciudad

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro