La Municipalidad podría ingresar a baldíos abandonados sin necesidad de orden judicial

A través de una nueva disposición habilitada luego de la autonomía municipal, comenzarán a intervenir en situaciones de riesgo y cobrarán los costos a los propietarios. Hay más de 50 terrenos en los que ya se puede ingresar

24 de diciembre 2025 · 07:48hs
Hay 56 propietarios de baldíos en infracción que ya fueron intimados por la Municipalidad.

La autonomía municipal de Rosario comienza a mostrar sus primeras posibilidades con diversos decretos y disposiciones que son posibles gracias a esta condición. La última novedad derivada de esto es el decreto que firmó el intendente Pablo Javkin por el cual habilita a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal para ingresar a terrenos baldíos abandonados sin orden judicial, como ocurría anteriormente.

Hasta antes de este decreto, los propietarios de terrenos baldíos abandonados eran intimados para que regularicen la situación en un plazo de cinco días hábiles. En caso de no cumplirse las tareas de mantenimiento pertinentes, debía iniciarse un proceso judicial en los tribunales provinciales para que se dicte una orden de allanamiento y poder ingresar en los terrenos cercados a hacer la limpieza correspondiente.

Ahora, la Municipalidad reglamentó la posibilidad de ingresar a diversos terrenos que no cuenten con el mantenimiento adecuado "ante una situación molesta o de propagación de plagas", según indicó a LT8 el titular de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli.

Baldíos en infracción

El funcionario destacó que esta nueva herramienta brinda agilidad al proceso, sobre todo "cuando haya condiciones que aumenten el riesgo o la gravedad para los vecinos".

Actualmente, la Municipalidad tiene listados 56 terrenos baldíos en los que ya está facultado para ingresar con esta nueva disposición.

"Podemos acceder previa intimación, con algunas garantías que se le dan al propietario, sin tener que solicitar la orden de allanamiento que se necesitaba anteriormente. Esos terrenos no están en condiciones y ya fueron intimados", detalló sobre el listado que manejan desde el municipio.

De todos modos, Marelli señaló que, en general, un 30% de los titulares intimados cumplen antes de que deban interceder, pero un 20% nunca lo hace. Y deslizó que "en los próximos días ya vamos a estar ingresando a los primeros (baldíos), dando prioridad a los casos que tengan más reiteración de denuncias".

Multas al propietario

Entre las consideraciones de la nueva reglamentación, se indica que si la Municipalidad debe, finalmente y tras las intimaciones correspondientes, ingresar a realizar el mantenimiento al terreno baldío, el propietario será el encargado de pagar el operativo a modo de multa.

El funcinario reconoció que hay personas que no pueden hacer frente a la situación de mantener un terreno en condiciones y, por eso, recordó que el municipio cuenta con un mecanismo en el que los vecinos pueden ofrecer un baldío para que se convierta en plaza de bolsillo por un plazo determinado y con el equipamiento a cargo de la Municipalidad. "Esto permite la reducción del pago de tasas y pone a disposición del barrio un espacio", añadió Marelli.

Por último, resaltó que las denuncias pueden hacerse a través del MuniBot o el resto de los canales municipales habilitados para tal fin. Esta época, sumó el funcionario, es en la que más reciben reclamos por el crecimiento de yuyos o la proliferación de diversos vectores.

El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

Grupos de voluntarios, ONGs y hasta vecinos particulares realizan jornadas pensadas para los pacientes pediátricos que pasan las fiestas en el hospital

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

Quedó preso el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: las divisiones formativas ya tienen a todos sus campeones de 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

Newells: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Policiales
Quedó preso el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

La Ciudad
Rosario se sacudió a la medianoche por una batería impactante de fuegos artificiales
La Ciudad

Nochebuena y Navidad: cómo funcionarán recolección de residuos, bancos y transporte

El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

La Municipalidad podría ingresar a baldíos abandonados sin necesidad de orden judicial

La Justicia ordenó al Banco Central que informe dónde llevó el oro de las reservas
Economía

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación
Información General

Murió en un accidente el creador del videojuego Call of Duty
Información General

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí
Información General

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas
Información General

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro
La Ciudad

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual
La Ciudad

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores
Policiales

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
La Ciudad

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
POLICIALES

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
La Ciudad

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

