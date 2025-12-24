La Municipalidad podría ingresar a baldíos abandonados sin necesidad de orden judicial

A través de una nueva disposición habilitada luego de la autonomía municipal, comenzarán a intervenir en situaciones de riesgo y cobrarán los costos a los propietarios. Hay más de 50 terrenos en los que ya se puede ingresar

Hay 56 propietarios de baldíos en infracción que ya fueron intimados por la Municipalidad.

La autonomía municipal de Rosario comienza a mostrar sus primeras posibilidades con diversos decretos y disposiciones que son posibles gracias a esta condición. La última novedad derivada de esto es el decreto que firmó el intendente Pablo Javkin por el cual habilita a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal para ingresar a terrenos baldíos abandonados sin orden judicial , como ocurría anteriormente.

Hasta antes de este decreto, los propietarios de terrenos baldíos abandonados eran intimados para que regularicen la situación en un plazo de cinco días hábiles. En caso de no cumplirse las tareas de mantenimiento pertinentes, debía iniciarse un proceso judicial en los tribunales provinciales para que se dicte una orden de allanamiento y poder ingresar en los terrenos cercados a hacer la limpieza correspondiente.

Ahora, la Municipalidad reglamentó la posibilidad de ingresar a diversos terrenos que no cuenten con el mantenimiento adecuado "ante una situación molesta o de propagación de plagas", según indicó a LT8 el titular de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli.

El funcionario destacó que esta nueva herramienta brinda agilidad al proceso , sobre todo "cuando haya condiciones que aumenten el riesgo o la gravedad para los vecinos".

Actualmente, la Municipalidad tiene listados 56 terrenos baldíos en los que ya está facultado para ingresar con esta nueva disposición.

"Podemos acceder previa intimación, con algunas garantías que se le dan al propietario, sin tener que solicitar la orden de allanamiento que se necesitaba anteriormente. Esos terrenos no están en condiciones y ya fueron intimados", detalló sobre el listado que manejan desde el municipio.

De todos modos, Marelli señaló que, en general, un 30% de los titulares intimados cumplen antes de que deban interceder, pero un 20% nunca lo hace. Y deslizó que "en los próximos días ya vamos a estar ingresando a los primeros (baldíos), dando prioridad a los casos que tengan más reiteración de denuncias".

Multas al propietario

Entre las consideraciones de la nueva reglamentación, se indica que si la Municipalidad debe, finalmente y tras las intimaciones correspondientes, ingresar a realizar el mantenimiento al terreno baldío, el propietario será el encargado de pagar el operativo a modo de multa.

El funcinario reconoció que hay personas que no pueden hacer frente a la situación de mantener un terreno en condiciones y, por eso, recordó que el municipio cuenta con un mecanismo en el que los vecinos pueden ofrecer un baldío para que se convierta en plaza de bolsillo por un plazo determinado y con el equipamiento a cargo de la Municipalidad. "Esto permite la reducción del pago de tasas y pone a disposición del barrio un espacio", añadió Marelli.

>> Leer más: Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Por último, resaltó que las denuncias pueden hacerse a través del MuniBot o el resto de los canales municipales habilitados para tal fin. Esta época, sumó el funcionario, es en la que más reciben reclamos por el crecimiento de yuyos o la proliferación de diversos vectores.