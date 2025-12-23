Contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Lo anunció la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API). Modos de pago y links para regularizar los impuestos

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) anunció que los contribuyentes que se encuentren al día con sus impuestos podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

Aquellos contribuyentes que no registren deudas hasta el 31 de diciembre, contarán con un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la ley tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento y alcanzando por combinación ("Buen Contribuyente" + pago anual + eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15 % de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso ("Buen Contribuyente" + débito automático) el descuento alcanza un 46 % de descuento.

Para la patente automotor se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

Trámites digitales

Para la liquidación de deudas de inmobiliario o patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box, o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas.

A partir del 2025 se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al QR interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

Convenios de pago

La formulación de convenios de pago también se puede realizar desde la web, para esto se deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el impuesto deseado. Una vez realizado el trámite podrá abonar a través de plataformas digitales o imprimir la boleta para pagar en un Santa Fe Servicios.

Quienes tengan convenios de pago vigentes posterior al 31 de diciembre no entrarán dentro de la categoría de “Buen contribuyente” y no tendrán el descuento del 20 %.