La Capital | Información General | contribuyentes

Contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Lo anunció la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API). Modos de pago y links para regularizar los impuestos

23 de diciembre 2025 · 20:22hs
Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API). 

Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API). 

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) anunció que los contribuyentes que se encuentren al día con sus impuestos podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

Aquellos contribuyentes que no registren deudas hasta el 31 de diciembre, contarán con un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la ley tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento y alcanzando por combinación ("Buen Contribuyente" + pago anual + eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15 % de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso ("Buen Contribuyente" + débito automático) el descuento alcanza un 46 % de descuento.

Para la patente automotor se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

>>Leer más: Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

Trámites digitales

Para la liquidación de deudas de inmobiliario o patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box, o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas.

A partir del 2025 se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al QR interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

Convenios de pago

La formulación de convenios de pago también se puede realizar desde la web, para esto se deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el impuesto deseado. Una vez realizado el trámite podrá abonar a través de plataformas digitales o imprimir la boleta para pagar en un Santa Fe Servicios.

Quienes tengan convenios de pago vigentes posterior al 31 de diciembre no entrarán dentro de la categoría de “Buen contribuyente” y no tendrán el descuento del 20 %.

Noticias relacionadas
murio en un accidente el creador del videojuego call of duty

Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Preocupación por el hantavirus en Salta

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación por una grave descompensación al intentar ascender al volcán Lanín.

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Cada pasajero mayor de edad podrá viajar con un solo animal y deberá ser trasladado en un contenedor cerrado

Permiten que las mascotas viajen en trenes y micros: lo que tenés que saber

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Lo último

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Las víctimas fueron atacadas en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

Revés para el gobierno, que deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico
Información General

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales
Información General

Contribuyentes al día tendrán descuentos del 50 % en impuestos provinciales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Ovación
Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
POLICIALES

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
La Ciudad

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Por Carina Bazzoni

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: 4 condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: 4 condenados a perpetua

Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola