El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

Grupos de voluntarios, ONGs y hasta vecinos particulares realizan jornadas pensadas para los pacientes pediátricos que pasan las fiestas en el hospital

24 de diciembre 2025 · 08:55hs
En el Hospital de Niños Víctor J. Vilela la Navidad se festeja de la mano de la solidaridad

En el Hospital de Niños Víctor J. Vilela la Navidad se festeja de la mano de la solidaridad

La Navidad es la excusa perfecta para darle rienda suelta a la solidaridad, el Hospital Vilela es el lugar donde las buenas acciones llegan y los niños que pasan sus días en el nosocomio de la zona sur reciben con brazos abiertos, sonrisas y alegría cada gesto o regalo que llega, ya sea de las voluntarias del efector o de organizaciones que trabajan codo a codo con la institución.

Cada diciembre en el Hospital Víctor J. Vilela, en la zona sur de Rosario, es distinto. Los pasillos y espacios comunes del hospital se transforman en espacios donde la temática navideña domina Las puertas se abren dejando entrar a Papá Noel, Minnie o Winnie Pooh. Los niños que se recuperan en el hospital no disimulan su felicidad cuando los ven llegar, aunque también es producto de lo que llevan en sus espaldas: bolsas de juguetes para repartir sala por sala.

Junto a esta caravana navideña siempre están los grupos de voluntarios, ya sea de la propia institución que hace 57 años acompaña los pacientes, o de organizaciones como Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica (Faohp). Incluso vecinos de la ciudad como Claudio Martos o Belén, la esposa de César Roldán (el colectivero asesinado en diciembre de 2023), que proponen colectas fuera de las instituciones, pero también llevan alegría al hospital.

solidaridad Vilela04

Las voluntarias del Hospital Vilela

Como cada año, el grupo de Voluntarias del Hospital Víctor J. Vilela organizaron durante diciembre la colecta de juguetes nuevos para entregarle a los chicos que pasan sus días en las salas de internación y también aquellos que atraviesan un tratamiento ambulatorio.

Este 23 de diciembre, acompañados por Papa Noel y Winnie Pooh, realizaron la típica jornada de entrega de las donaciones envueltos en risas y abrazos de los más pequeños. Desde hace 57 años, el grupo solidario trabaja en el hospital “brindando amor”, aseguró la integrante del voluntariado, Cecilia, en diálogo con LT8.

Cecilia celebró que este año se llegó a entregar juguetes a estrenar a todos los chicos internados y a quienes llegan a ser atendidos para volver a sus casas porque “la gente de Rosario es muy solidaria y en los últimos días llegaron un montón de gente a traer juguetes”.

Faohp, más de 20 años festejando Navidad en el Vilela

La Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica lanza cada diciembre su campaña para recolectar juguetes y entregarlo a los niños con tratamiento oncopediatricos. Primero realizó una jornada el 16 de diciembre en conjunto con Crucijuegos para los chicos que están bajo procesos ambulatorios.

Y este lunes 22 de diciembre comenzó su recorrido solidario en el Vilela, donde entregó juguetes a los pacientes internados junto a las Reinas Tejedoras, una organización de Pueblo Esther que entregaron gorros navideños. Además de juguetes, Papa Noel entregó golosinas y elementos para pintar y dibujar.

solidaridad Vilela01

Tantas fueron las donaciones que recibieron que lograron también repartir en los sectores de oncología del Hospital Español y en el Hospital Provincial. “Es una experiencia muy linda la de entregar juguetes. Verles la cara a los más chicos, cómo se transforma el rostro, nos llena de alegría”, dijo la presidenta de Faohp, Gabriela Moroni, que entre los tres hospitales visitados pudieron entregar más de 400 juguetes.

No es la única jornada donde Faohp sale a la calle de la mano de la solidaridad ya que también entregan juguetes para el Día de la Niñez y chocolates en épocas de Pascuas, pero la recorrida de Navidad “es una de las actividades más importantes y que más nos llenan el corazón. Es dar fuentes de esperanzas en esta época del año donde todos llegamos cansados”.

Dos iniciativas que parten del corazón

En diciembre de 2023, César Roldán era brutalmente asesinado cuando conducía la línea 116 en la zona oeste de Rosario. La tragedia que significó para su familia se convirtió en solidaridad y a principios de diciembre Belén Torale, la esposa de César, volvió al Vilela por segundo año consecutivo para entregar juguetes. “Belén su esposa, sus hijos Juan y Lisandro organizan campañas y en cada aniversario de ese día tan triste vienen al Vilela llenos de emoción, pero con una sonrisa inmensa”, contaron las Voluntarias del Vilela en Instagram.

“¡Gracias, familia Roldán! Muchas veces no alcanzan las palabras y todo queda en un abrazo sincero y desde el corazón”, agregó el texto que agradeció también al club Libertad, Morning y la Empresa Moví, que prestó una unidad para trasladar los juguetes.

Torale también se expresó en Instagram agradeciendo a todos “los que acompañaron” para honrar a César. “No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que nos brindaron fue realmente un mimo al alma les agradezco de corazón”, sostuvo.

Por otra parte, desde hace 21 años, Claudio Martos brinda y se despide de su familia para salir a repetir juguetes al Vilela. Su baúl desborda de juguetes comprados durante el transcurso del año y también está allí su traje de Santa Claus, esperado por los niños que atraviesan un tratamiento y pasan las fiestas en el nosocomio de la zona sur.

Claudio caminó los pasillos del hospital durante muchos años para acompañar a su hijo Kevin, quien a los tres años fue diagnosticado con leucemia. “Lo hago porque el Vilela, la sociedad y el universo me da día a día a mi hijo. Hay que ser agradecido por la contención, el apoyo, la ayuda y porque lo sanaron”, había contado Martos a La Capital.

Ahora comerciante, antes remisero, Claudio Martos compra los juguetes mientras avanza el año. Nunca hizo una colecta de artículos usados ni acepta dinero. Su límite está claro: “Si para mi hijo no va, para los chicos del hospital tampoco”. Cada regalo parte de su intención y los años pasan y pesan, “pero hasta que pueda lo voy a hacer yo solo porque disfruto el esfuerzo. Sería mucho más fácil agradecer sin sacrificio, pero considero que juntar plata, comprar los juguetes y hacer la movida vale la curación de mi hijo”.

