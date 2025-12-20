La Capital | Política | Milei

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia"

El presidente argentino dijo en la cumbre que se desarrolla en Brasil que "el bloque necesita una reforma institucional e integral"

20 de diciembre 2025 · 15:09hs
El presidente javier Milei habló ante sus pares en la cumble del Mercosur.

El presidente javier Milei habló ante sus pares en la cumble del Mercosur.

El presidente argentino Javier Milei afirmó este sábado que el Mercosur “necesita una reforma institucional e integral” y sostuvo que "la integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia".

Durante su disertación en la cumbre del bloque regional que se realiza en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Milei agradeció el recibimiento por parte de Brasil, saludó a sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Mulino (Panamá), al tiempo que volvió a felicitar al pueblo chileno por “la jornada ejemplar” en la que resultó mandatario electo José Antonio Kast, a quien definió como “mi gran amigo”.

La nueva Sudamérica viene del futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, inició el jefe de Estado.

>> Leer: Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

El futuro del Mercosur

Acompañado del canciller, Pablo Quirno, Milei recriminó que "no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica", como así tampoco “apertura suficiente al mundo”, al considerar que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.

En este sentido, subrayó: “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide”. En este sentido, el mandatario argentino abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

Además, sentenció “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”: “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú

Acuerdo con la Unión Europea

Según el mandatario, cuando el Mercosur “intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades” y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero.

Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó.

Milei enfatizó sobre la lucha contra las problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, que se encuentra suspendida del Mercosur, y calificó de narcoterrorista a Nicolás Maduro.

“Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

Asimismo, destacó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.

Noticias relacionadas
un provocador posteo de milei desato un conflicto regional: que genero la furia de brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

José Luis Daza, viceministro de Economía de la Nación

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

La Cámara de Diputados tratará hoy la ley de Presupuesto 2026, en la que se incluyó un artículo que deroga el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad

Presupuesto 2026: el dictamen deroga las leyes de financiamiento universitario y discapacidad

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. 

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Ver comentarios

Las más leídas

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Lo último

Por las lluvias, suspenden La Noche en mi Barrio que se iba a realizar en calle San Luis

Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Durante más de 8 horas la ciudad estuvo bajo alerta amarillo. La intensa lluvia y el viento dejó 23 reclamos por árboles o ramas caídas y 17 zonas anegadas

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora
Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El calor se va por un rato: emiten un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Ovación
Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Central, atento a una final que puede cruzarlo con el que le dio la espalda y lo atacó

Newells: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Newell's: primera práctica de Orsi y Gómez, con un retorno que podría ser primer refuerzo

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Los héroes de Central de 1995 volvieron al Gigante a posar con la Copa Conmebol

Policiales
Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

La Ciudad
Por las lluvias, suspenden La Noche en mi Barrio que se iba a realizar en calle San Luis
La Ciudad

Por las lluvias, suspenden "La Noche en mi Barrio" que se iba a realizar en calle San Luis

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

La tormenta en Rosario dejó más de 50 reclamos y ráfagas de vientos de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro
La Región

Volcó un camión con cerveza y los vecinos se llevaron barriles al hombro

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado
Política

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas
Policiales

Tirotearon tres veces un pasillo donde funcionó un búnker de drogas

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad
La Ciudad

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Reforma laboral: postergar el debate fue acertado y lógico, dijo Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue acertado y lógico", dijo Carolina Losada

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 
Economía

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: sanción definitiva al presupuesto y a la ley tributaria 2026

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos
La Ciudad

El municipio presenta una nueva temporada de la red de refugios climáticos

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica
Información General

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario
La Ciudad

En lo que va del año detuvieron a más de 200 cuidacoches en Rosario

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario, de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe