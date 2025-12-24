Tacuara Cardozo, el de los millones de dólares en Newell's, quedó en "Libertad" El exdelantero Rojinegro cerró una etapa exitosa en Libertad de Paraguay a los 42 años. Sonó en Cerro Porteño, pero fue descartado y busca club Por Luis Castro 24 de diciembre 2025 · 12:44hs

Tacuara Cardozo cerró una larga etapa en Libertad, donde arribó en 2017 y estuvo jugando hasta 2025.

Óscar Tacuara Cardozo le puso fin a su estadía en Libertad y se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento mientras evalúa la posibilidad de emigrar a otra entidad. El exdelantero que brilló en Newell's y luego coronó una carrera plagada de éxitos, cerró su etapa en el club después de casi ocho años de permanencia y una cantidad de logros deportivos increíbles. Ahora el goleador quedó con el pase en su poder después de que la entidad decidiera no renovarle el vínculo.

"Agradezco a Dios primeramente, agradecer también al presidente a mis compañeros, cuerpo técnico a todo el staff del club Libertad a mi familia a la hinchada Gumarela. Gracias y gracias", publicó Tacuara en su cuenta de Instagram con una foto con una variedad de logros conseguidos. En el club, el delantero -está en la mira de Rubio Ñu- cosechó 11 títulos y marcó 137 goles en 371 partidos para convertirse en un goleador histórico.

Tacuara, que tiene 42 años, se siente en condiciones para seguir en actividad y su nombre sonó con fuerza para continuar su carrera en Cerro Porteño, pero después de varios días que se lo vinculó al azulgrana, pero el presidente saliente, Juan José Zapag, despejó las chances. "No hay un pedido del cuerpo técnico. Él se merece todo nuestro respeto, es un gran crack del fútbol paraguayo y mundial que no puede ser manoseado. Si el técnico no nos pide, no podemos hablar con él sobre alguna posibilidad", declaró en medios guaraníes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tacuara-Cardozo-Oficial (@oscartacuara_cardozo) Cardozo se inició en 3 de Febrero y luego vistió la camiseta de Nacional. Fue ahí cuando Newell's lo siguió de cerca y lo contrató con una opción de compra de 1,2 millón de dólares. El delantero tuvo un alto rendimiento y se convirtió en goleador de la Lepra, lo que motivó a que Benfica viniera a la carga.

El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, declaró que el veterano delantero no es pedido del entrenador Jorge Bava y por el momento no puede mencionar más sobre alguna posibilidad. pic.twitter.com/3qK71HLcRU — Hechos Pelota (@HechosPelota) December 22, 2025 La millonaria venta de Tacuara Eduardo López, el presidente de Newell's, vendió en junio de 2007 en alrededor de 11 millones de euros -según se mencionó en su momento- el ochenta por ciento del pase. El club, antes de transferirlo, aún no le había abonado a Nacional la opción de compra y solicitó la devolución del futbolista. A la vez, por el monto que se manejó pidió un importe mayor al millón doscientos mil dólares establecidos en el contrato, pero López ejecutó la opción días antes del vencimiento de la misma. Tacuara cardozo >>Leer más: La venta de Tacuara Cardozo en detalles Tacuara, tras una exitosa estadía en Portugal, pasó por Trabzonspor (Turquía) y Olympiakos (Grecia) hasta regresar a Paraguay y ponerse la camiseta de Libertad por largos años. Ahora se despidió y con 42 años aún espera seguir activo, pero si no acuerda con Rubio Ñu o le llega una oferta interesante colgaría los botines.