Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Los datos surgen de las inscripciones realizadas en la provincia. Además, la cantidad de nacimientos superó a la cifra de defunciones

El Registro Civil provincial dio a conocer los nombres más elegidos por los santafesinos para inscribir nacimientos en 2025.

El Registro Civil provincial dio a conocer el balance de trámites realizados durante 2025 , con un corte de datos al 15 de diciembre. Entre los indicadores más relevantes del año se destacan no sólo los nombres más elegidos por las familias santafesinas al momento de inscribir nacimientos , sino también cifras como la cantidad de defunciones, matrimonios y uniones convivenciales.

Los principales números proporcionados por el Registro Civil destacan que, en 2025, se registraron 32.084 nacimientos y 29.380 defunciones. Además, hubo 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.

Cabe remarcar que esta dependencia cuenta con más de 300 oficinas distribuidas en toda la provincia. Actualmente, el organismo avanza en la digitalización integral de sus registros.

Uno de los datos más curiosos que revelaron desde el Registro Civil son los nombres más elegidos por los santafesinos al momento de registrar nacimientos en 2025.

En ese período, Mateo encabezó la lista de nombre preferido para varones, con 466 registros, mientras que Olivia está al tope en el ranking de nombre para niñas, con 491 registros.

En varones, la lista sigue con Bautista (363) y Enzo (362), mientras que Emilia (412) e Isabella (308) completan el podio en el ranking de las niñas.

Menos casamientos en Rosario

El dato de los casamientos y uniones convivenciales, por su parte, no es menor si se toma en cuenta la situación en Rosario. Casarse es una decisión cada vez más difícil de tomar y los datos municipales muestran que los últimos números reportados, de 2024, registran una caída del 7% de los matrimonios, alcanzando 3.208 casamientos. Además, los varones demoraron la unión unos cinco años y las mujeres cuatro, aunque crecieron las uniones entre los adultos mayores.

En Rosario, la tasa de casamientos se ubicó en 3,1 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas desde 2010, sólo superada por el 2020, año de pandemia, donde sólo la tasa bajó a 1,3 cada millar de rosarinos. En cuanto a la cantidad, 2024 fue el quinto peor registro desde 2010 y muestran una pérdida de 200 eventos respecto a 2023.