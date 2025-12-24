La Capital | La Ciudad | comisión directiva

Tras una elección con lista única, asume la renovada comisión directiva del sindicato de canillitas

La Lista Azul y Blanca "José Flor de Lis" asume este viernes la comisión directiva de los canillitas, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Rosario

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

24 de diciembre 2025 · 12:18hs
Canillitas. Exequiel Denhoff

Virginia Benedetto / La Capital

Canillitas. Exequiel Denhoff, Gabriel Zucnún, Osvaldo Bunetta y César Barbán.

La Lista Azul y Blanca “José Flor de Lis”, encabezada por el secretario general Osvaldo Bunetta, asumirá este viernes la comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Rosario, luego de que se presentara en las elecciones del gremio como lista única renovada con la incorporación de algunos dirigentes, informaron el propio Bunetta, junto al prosecretario general, Gabriel Zucnún; al secretario gremial, César Barbán, y al secretario de cultura, Exequiel Denhoff, en la Redacción de La Capital.

La Lista Azul y Blanca, que ganó las elecciones hace cuatro años, se presentó ahora como única opción en el gremio de los canillitas rosarinos. “En estos cuatro años nos encontramos con un panorama económico malo, con una deuda a la que teníamos que tratar de buscarle la vuelta para pagarla”, contaron.

"El ingreso del vendedor había caído por demás"

En este sentido, el secretario general abundó que “hay un gran trabajo para llegar al fondo, más cuando el ingreso del vendedor había caído por demás, y eso significó que nos pusiéramos el sindicato al hombro y empezar a acomodar las deudas. Acá hay un gran trabajo de los compañeros con respecto al ingreso, se empezó a trabajar en la explotación del alquiler de todos los inmuebles que tenemos para que esos ingresos suplanten los ingresos que fuimos perdiendo con los vendedores porque no solamente han perdido sus ingresos sino que muchos vendedores dejaron la venta y abandonaron la parada, por eso buscamos todas las herramientas que teníamos para mejorar esto. Las deudas las seguimos teniendo, pero las tenemos acomodadas”.

>>> Leer más: El oficialismo de los canillitas ganó con holgura en una elección con dos listas tras 27 años

Con respecto al período que desembocó en esta lista única, el prosecretario general Zucnún sostuvo: “Hace cuatro años hubo un proceso eleccionario muy reñido como hace años que no pasaba el sindicato. Nosotros seguimos trabajando como siempre, hay que tener en cuenta que, como dice Bunetta, veníamos de un proceso como la pandemia, cuando teníamos salones para alquilar pero no pudímos alquilar nada. Entonces la situación económica se empezó a complicar, pero siempre le ofrecemos a la gente que se acerque al sindicato”.

En cuanto a la lista de unidad, Zucnún reconoció que “obviamente, puede haber diferencias, pero nuestro proceso se basa en que la gente se arrime y que se asocie, nunca vamos a polemizar si están en otro lugar, todo lo contrario, nosotros seguimos trabajando como lo veníamos haciendo y creemos que también hay que sacar un poco la cabeza de algunas situaciones. Creo que tenemos la confianza del asociado y eso es lo más importante porque trabajamos para ellos y estamos muchas horas del día”.

Requerido sobre las causas de la imposición de la lista única, el secretario de Cultura Denhoff advirtió: "Creo que una de las grandes causas del triunfo fue el gran trabajo que hizo la subcomisión del camping de Funes, en la que había varios integrantes, entre ellos Gabriel Zucnún, en la que se trabajó muy bien en la temporada de pileta y en los salones de alli y de la calle Buenos Aires. Desde Cultura prometemos acompañar todo esto porque fue un trabajo bárbardo, ayudamos en todo lo que necesiten porque, como dice El Eternauta, “lo viejo funciona”. Vamos a recuperar la cancha de pádel y la cancha de fútbol que está abandonada hace 20 o 30 años. Nos comprometemos con esta nueva gestión que va a asumir a recuperar todo eso y a hacer un trabajo de hormiga. De a poquito, porque no es fácil”.

“La actividad del canillita se ha reconvertido”

Consultados sobre si la actividad del canillita se reconvirtió en los últimos años, el secretario gremial Barbán reconoció que “la actividad se ha reconvertido para salvar las ventas. Cada cliente para nosotros básicamente es casi como un amigo porque lo hemos conservado durante años y años. Depende de la zona de la ciudad, pero innegablemente la industria se ha ido reconvirtiendo, las líneas comerciales se han ido complejizando y ahí depende de la zona de la ciudad: hay productos que obedecen más a lo zonal, como en el Parque Independencia o en Arroyiito, o en los otros barrios. En los últimos tiempos, se han ido incoirporando otros productos que hacen que el puesto de diarios pueda permanecer más horas y sea más rentable".

Por su parte, el secretario de Cultura Denhoff advirtió que “ahora con los flyers creo que cuando hay un nuevo producto, como por ejemplo el domingo que sale el almanaque, la gente ya se olfateó que se va a agotar el diario. Cuando salió la Constitución, la gente masivamente va y lo compra. El diario se vende de acuerdo al kiosco de la zona. Muchos kioscos siguen manteniendo la misma estructura y la misma forma de vender con la exhibición y todo eso, pero también nosotros trabajamos hoy con otros medios como el estado del WhatsApp, en una comunicación directa con el cliente”.

canillas 1

El prosecretario Zucnún reveló: "Como dice Ezequiel, cuando sale una Constitución o la revista, o incluso un almanaque, la gente se motiva. Ese día lo compra el tipo que va siempre y también el que no va siempre, por la revista, porque trae algo que le va a venir bien. Ese día si vos hacías 300 mil ejemplares más los vendías".

Requerido sobre si las notas exclusivas del diario papel taumentan las posibilidades de venderlo, Barbán opinó: “Lógico, el contenido es lo más importante y lo hemos hablado muchas veces. El contenido es muy dinámico, un diario que salió al rato ya es viejo”. En este punto, Denhoff agregó que “existe también un ámbito de consumo de la información. Como vos lo dijiste bien, ya no vendemos primicia. Hoy vendemos análisis. Estamos comprando o vendiendo el análisis de la pluma, en todo caso a 12 o 14 horas de pasado del evento. ¿Qué sucede? El papel muchas veces también tiene un formato muy parecido al de televisión. Y el diario debe diferenciarse".

>>> Leer más: Carlos Martínez: "Vengan a votar porque es clave la participación del vendedor"

Requerido sobre un mensaje a los 277 canillitas afiliados al sindicato, Bunetta expresó: “Este trabajo que hacemos a nivel dirigentes es con un gran sacrificio. No tenemos sueldo, dejamos ahora nuestro kiosco para para cumplir nuestra función, dejamos nuestra familia, el trabajo que se hace no lo hace cualquiera, a veces influye en eso eso de que no hay dos listas no sólo que hicimos bien el trabajo sino que a veces no es para todos ser dirigentes, por el trabajo y el sacrificio necesarios. A veces eso también influye para que no haya otra lista”.

En tanto, Barbán recordó que “lo primero es que hemos sabido construir una unidad totalmente armoniosa, y lo segundo es que llamamos a ver que muchos de los que hace cuatro años estuvieron en una lista de oposición hoy en día están con nosotros. Y no desde desde la construcción política sino desde la construcción gremial. Desde ahora, como dijo Gabriel, el canillita siempre tiene abierta las puertas para todo. Y han ido volviendo y hoy en día hay una sola lista porque todos nos hemos dado cuenta que no tenía sentido enfrentar a 54 personas cuando todos tenemos que estar conformando lo que viene en el mismo carril. Y a partir de ahora invitamos a todos quienes quieran colaborar. Las puertas siempre estuvieron abiertas y siguen abiertas,En todo lo que sea para colaborar jamás nos opusimos, todo lo contrario, vemos que la participación es muy importante, es lo mejor porque son épocas difíciles para nosotros”.

En esta línea, Denhoff apuntó que “en esta época difícil tenemos que estar juntos todos, no solamente en nuestro gremio, sino todos los trabajadores con todo lo que está pasando”.

La Lista Azul y Blanca que asume este viernes

La Lista Azul y Blanca "José Flor de Lis" asumirá este viernes la conducción del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Rosario durante el período 2026-2029.

Secretario general, Osvaldo Bunetta; prosecretario general, Gabriel Zucnún; secretaria de actas, Partricia Pagés; prosecretario de actas, Daniel Díaz; secretario de organización, Osvaldo Fandiño; prosecretario de organización, Guillermo Danner; secretario gremial, César Barbán; prosecretario gremial, Gabriel Bravo; secretario de prensa y propaganda, Víctor Maini; prosecretario de prensa y propaganda, Daniel Tifni, secretario de previsión y acción social, Jesús Yaco; prosecretario de previsión y acción social, Fernando Yaco; secretario de cultura, Exequiel Denhoff; prosecretario de cultura Orlando Cardozo; tesorera, Nora Badaui, protesorero, Andrés Laura; vocales titulares Osvaldo Cannotti, Guillermo Denhoff, Hugo Nompar y Alfredo Ingaramo; vocales suplentes Alfredo Zuliani, Gisela Yacono, Ricardo Varela y Miguel Doblare.

