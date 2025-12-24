La Capital | Ovación | Central

El presidente de un club de primera avaló el título a Central y criticó a los jugadores de Estudiantes

"Si me ofrecen ese reconocimiento a mi, lo hubiese aceptado y hubiese puesto la copa para que todos se saquen la foto", dijo

24 de diciembre 2025 · 13:17hs
Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara. Para Barlanga eso estuvo mal. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Central celebraba el título de la tabla anual y Estudiantes le dio vuelta la cara. Para Barlanga eso estuvo mal. 

Los ecos del otorgamiento a Central del título de campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos que ningún otro equipo en las fases de grupo de los torneos Apertura y Clausura no se apagan, y probablemente así seguirá ocurriendo por mucho tiempo.

Aunque Central no ganó ni el Apertura ni el Clausura, en los que fue eliminado en cuartos y en octavos de final por Huracán y Estudiantes, la Liga Profesional y la AFA le otorgaron el título en reconocimiento a su gran campaña y le sumaron una estrella a su escudo.

La decisión se tomó cuando concluyó la fase de grupos del torneo Clausura y justo dos días antes de que Central recibiera en el Gigante de Arroyito a Estudiantes por los octavos de final de ese torneo.

La resolución desató el festejo de los directivos, jugadores, cuerpo técnico e hinchas canallas, pero también generó una formidable polémica en torno al modo en que la AFA decidió otorgarle el título al Canalla.

Mucho desacuerdo con la decisión de la AFA

La oposición al hecho de que se otorgara un título que nunca había sido anunciado previamente se hizo monolítica, aunque fue justamente Estudiantes el club que produjo gestos más contundentes para rechazar la decisión de la Liga y la AFA.

En primer lugar, Estudiantes negó que el título haya sido otorgado a Central luego de una votación unánime en el comité ejecutivo de la Liga Profesional.Y luego, dos días después, los jugadores del Pincha le dieron vuelta la espalda a sus colegas de Central cuando tuvieron que hacerle el pasillo por la obtención del título.

Quien habló ahora sobre el tema es el presidente de Vélez, Fabián Barlanga. El directivo velezano dijo que si le hubiesen otorgado el título a Vélez lo hubiese aceptado y hubiera puesto a todos los jugadores para la foto con la copa.

Qué dijo el presidente de Vélez

Barlanga también cuestionó a los jugadores de Estudiantes por el espaldazo que le dieron a sus colegas de Central en el famoso pasillo.

"¿Si el título que le dieron a Central se lo daban a Vélez, no la hubieras contado como la estrella 20? Dale. ¿Si me ofrecen el retroactivo y le dan el título a Vélez? Yo lo acepto y lo pongo ahí para que todos se saquen una foto", dijo el presidente del club de Liniers.

Sobre el gesto de los futbolistas del Pincha, agregó: "Para mí fue una falta de respeto lo que hicieron los jugadores de Estudiantes, los jugadores de Central no tienen nada que ver".

Por último, se refirió al modo en que el comité ejecutivo de la Liga Profesional avaló el otorgamiento del título a Central. "Se planteó un reconocimiento para Central, pero en el Comité Ejecutivo nunca se levanta la mano", contó. Y añadió: "Se preguntó '¿estamos de acuerdo?' y si nadie dice nada en contra, hay que callarse la boca. El reconocimiento lo pasaron a título y les dieron el trofeo".

