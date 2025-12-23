La Capital | La Ciudad | calor

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y las recomendacionas a tener en cuenta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la advertencia para todo el sur de Santa Fe. Cómo funciona el Sistema de Alerta Temprana

23 de diciembre 2025 · 10:53hs
Ante un alerta por calor extremo se deben tomar una serie de recomendaciones

Virginia Benedetto / La Capital

Ante un alerta por calor extremo se deben tomar una serie de recomendaciones, sobre todo para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

La previa a la Navidad llegó a Rosario con un alerta amarillo por temperaturas extremas que afecta no sólo a la ciudad sino a todo el sur de Santa Fe. El calor se hará sentir y, por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brinda una serie de recomendaciones para sobrellevar la situación lo mejor posible.

Un evento de temperaturas extremas, indican desde el SMN, es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Para determinar los alertas, se toman ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas. Los reportes se actualizan diariamente, alrededor de las 19.

Para este martes, el alerta por temperaturas extremas es nivel amarillo, lo que se traduce en un efecto leve a moderado en la salud y rige para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo, Constitución, General López y Caseros. "Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", señalan desde la entidad nacional.

Cómo se determinan los niveles de alerta por calor

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base a la ocurrencia de temperaturas que se encuentran dentro del 10% de registros más altos en el periodo 1961-2010. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones.

Con esos datos, comienza a actuar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para emitir los niveles de alerta correspondientes a cada área. "En general, el pase de nivel de alerta (verde a amarillo, amarillo a naranja, naranja a rojo) está dominado por dos efectos fundamentales: la persistencia de un evento y la probabilidad de exceder umbrales más extremos", explican.

calor 1
Durante eventos de calor extremo, se recomienda ingerir agua sin esperar a tener sed.

Durante eventos de calor extremo, se recomienda ingerir agua sin esperar a tener sed.

El SAT para temperaturas extremas permite anticiparle a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad. Además, tiene como objetivo que tanto las personas como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta.

Qué significa que el SMN emita un alerta por temperaturas extremas

Para los eventos de calor, el SAT se basa en los resultados de la investigación “Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico” , realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del SMN.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

En esta investigación, se analizaron y caracterizaron los efectos de las olas de calor del semestre cálido (octubre a marzo) 2013-2014 sobre la mortalidad en la región centro-norte de la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad durante las olas de calor.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

    • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada
    • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)
    • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas
    • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes
    • Ingerir frutas y verduras
    • Reducir la actividad física
    • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros
    • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

