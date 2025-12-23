La Capital | La Ciudad | Estacionamiento medido

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona específica del centro

La medida rige 23, 24, 30 y 31 de diciembre para impulsar las ventas de fin de año. Habrá un cuadrante especial donde no se deberá abonar

23 de diciembre 2025 · 11:33hs
El estacionamiento quedará liberado en una amplia zona del centro rosarino para potenciar las ventas de fin de año.

Foto: La Capital/Archivo

El estacionamiento quedará liberado en una amplia zona del centro rosarino para potenciar las ventas de fin de año.

Con el objetivo de potenciar las ventas de Navidad e impulsar las compras de fin de año, la Municipalidad de Rosario dispuso que los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre (vísperas de Navidad y Año Nuevo) exista un cuadrante especial en el centro en donde no habrá que pagar estacionamiento medido.

Esta iniciativa deja sin efecto el estacionamiento medido durante toda la jornada, con la finalidad de incentivar la llegada de vehículos al centro para la realización de las compras y paseos en el marco de las fiestas. Es importante recordar que aunque habrá gratuidad en una zona determinada, seguirán operativos el control de estacionamiento indebido y el sistema de ocupación en tiempo real.

Luego de diversas charlas con comerciantes del centro, la Municipalidad dispuso que la zona el estacionamiento libre gratuito para potenciar las compras en vísperas de Navidad y Año Nuevo en será el cuadrante delimitado por bulevar Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires.

G820tw9WYAA76_x

Nueva licitación del estacionamiento medido

El Concejo de Rosario aprobó este jueves el proyecto de licitación del estacionamiento medido. De esta manera, la intendencia podrá dar un nuevo paso en el plan de ordenamiento y modernización del tránsito que comenzó en el último cuatrimestre de 2025.

Luego del recambio de bancas, el oficialismo consiguió la mayoría reglamentaria para avanzar en el llamado a licitación del servicio. En ese camino se introdujeron cambios en varios artículos para completar el pliego con el que se acordará la concesión en el centro de la ciudad.

Entre otras novedades, la licitación determinará la eliminación de los parquímetros y la incorporación de nuevos medios de pago. También confirmó de manera oficial que el área de cobro dejará de tener tres zonas tarifadas y se dividirá en dos. Asimismo, el costo tendrá un aumento proporcional mayor después de la primera hora de uso.

Qué cambiará en el sistema

El sistema digital seguirá contando con la posibilidad de abonar a través teléfonos móviles y también en locales adheridos a la red de la concesionaria del estacionamiento medido. A su vez, la plataforma contará con un mapa de calor que mostrará los lugares disponibles para dejar los vehículos y recopilará datos para predecir la demanda.

Actualmente, el servicio establece un aumento del 25 % en el costo de la hora después de los primeros 60 minutos y la tercera hora o fracción cuesta un 50 por ciento más. A partir de la próxima licitación, la progresión se aplicará con una diferencia mucho mayor. Después de la primera hora habrá que pagar un 50 % extra y el último escalón implica un salto proporcional del 150 por ciento en relación al monto inicial.

>> Leer más: La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

En el sistema actual, el estacionamiento medido tiene un costo máximo de 3.945 pesos. Si se utiliza el valor actual como tarifa base, habría que pagar $ 5.260 para dejar el auto en la zona más cara. Esto implica que el uso por tres horas aumentará un tercio cuando cambie el método de cálculo.

Por último, el pliego mantiene un cronograma que comienza más temprano. El servicio funcionará desde las 8 hasta las 19 de lunes a viernes, mientras que el sábado se mantendrá la franja entre las 9 y las 12 del mediodía.

