Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena

La llegada de Papá Noel estará condicionada por algunos factores climáticos que obligarán a tomar precauciones

23 de diciembre 2025 · 15:54hs
La mesa para esperar la Navidad en Rosario se podrá armar al aire libre

La mesa para esperar la Navidad en Rosario se podrá armar al aire libre, pero habrá que mirar con atención los pronósticos para saber en qué momento hacerlo.

Rosario y la región viven días con mucho calor y tormentas que circundan la zona, aunque las lluvias no llegan. Si bien el panorama parece que no tiene sobresaltos en la previa a la Navidad, lo cierto es que habrá que estar haciendo un seguimiento exhaustivo del reporte meteorológico para saber cuándo armar la mesa para pasar la Nochebuena.

La cena previa a la Navidad será al aire libre, según las estimaciones que empiezan a aparecer en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y si bien ya hay algo de claridad en el panorama de cara al 24 a la noche, habrá que estar pendiente del tiempo hasta último momento.

La humedad que domina el ambiente deja abierta la probabilidad de lluvias y tormentas, a la par de un alerta amarillo por calor extremo que rige para todo el sur de Santa Fe.

Cómo estará el tiempo en Navidad en Rosario

Luego de otro fin de semana en el que las lluvias dieron la nota, las jornadas van tomando temperatura y la seguidilla de días calurosos continuarán sin pausa. Aunque podría haber un respiro, justamente, este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca que la previa de Navidad tendrá una temperatura mínima de 22º y una máxima que llegará a 34º. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y, hacia la tarde, comenzará un proceso de inestabilidad.

En detalle, la observadora meteorológica Vanessa Balchunas, en el reporte diario que confecciona para LT8, indicó: "Venimos acumulando humedad residual de una inestabilidad no resuelta, que va a continuar y se va a instalar hasta fin de año. Para la noche del 24 puede haber inestabilidad rondando en la tarde y parte de la noche, no es gran cantidad pero sí existe la posibilidad de que no esté totalmente despejado ni de que estemos exentos de algunas lluvias".

El dato alentador que proporciona el pronóstico del SMN es que hacia la noche del miércoles, puede haber vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora que podrían ayudar a "limpiar" el cielo, que quedará mayormente nublado durante el jueves.

Esta Navidad, la mesa va afuera, pero no mucho tiempo antes para que no se moje. Habrá que tener todo listo para armar todo sobre la hora de la cena, prender ventiladores para hacerle frente al calor y esperar a la medianoche para brindar.

