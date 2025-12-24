La Capital | La Ciudad | Navidad

Nochebuena y Navidad: cómo funcionarán recolección de residuos, bancos y transporte

Durante estas jornadas festivas, 24 y 25 de diciembre, hay horarios especiales para algunos servicios. Se mantendrán guardias en la Salud Pública

24 de diciembre 2025 · 08:56hs
Cómo funcionará la recolección de residuos y otros servicios esenciales durante Navidad

La Municipalidad de Rosario informó el funcionamiento de los servicios durante Navidad

La Municipalidad de Rosario informó que, debido a la celebración de la Navidad, este miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, algunos servicios se verán modificados. Por tal motivo, se dan a conocer las modalidades que adoptarán las áreas del municipio.

De esta manera, es importante conocer cuáles serán los horarios especiales de la recolección de residuos, la Salud Pública, los bancos y cajeros automáticos, el transporte urbano de pasajeros y las áreas descentralizadas, entre otros servicios. Los detalles, en esta nota.

Recolección de residuos

Se solicita a vecinas y vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada del jueves 25, a fin de evitar desbordes de contenedores y problemas de higiene en la vía pública.

El miércoles 24, la recolección diurna se prestará en su horario habitual, mientras que el servicio nocturno adelantará su recorrido. Por este motivo, de manera excepcional, se pide sacar los residuos hasta las 12 horas.

El servicio se normalizará a partir de las 00:00 del viernes 26, con operativos intensivos de higiene urbana en toda la ciudad.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Cabe destacar además que el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias.

Bancos y cajeros automáticos

A partir de una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades bancarias no abrirán sus puertas el 24 y el 31 de diciembre. Además, también bajarán durante los feriados nacionales del 25 de diciembre y el 1 de enero.

De todos modos, los canales electrónicos, como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, estarán disponibles.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el día miércoles 24 como medio festivo y el jueves 25 como festivo.

Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Unidades de Gestión Sube

En lo que respecta a la atención de las y los usuarios, funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) bajo el siguiente esquema:

  • Miércoles 24: de 07:00 a 20:00 h
  • Jueves 25: de 10:00 a 20:00 h.

Áreas descentralizadas

El día miércoles 24 los centros municipales de distrito (CMD) atenderán al público sólo hasta las 12, mientras que el jueves 25 permanecerán cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos, en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Control y Convivencia

Control y Convivencia anunció un refuerzo de los controles estas fiestas

Por el feriado se reforzarán los operativos programados y tareas preventivas y de control durante la medianoche de Navidad. Además, el miércoles 25 desde temprano se intensificarán los controles en los espacios públicos, especialmente en el sector de La Florida.

En este marco, habrá controles fijos en puntos estratégicos de la ciudad, y también móviles. En total, de los operativos participarán más de cien agentes, quienes comenzarán con el despliegue pasada la medianoche.

También se realizarán operativos de tránsito, incluyendo la realización de controles de alcoholemia y narcolemia para prevenir conductas peligrosas en la vía pública. Además se prestará especial atención a la detección y control de fiestas callejeras o clandestinas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y ordenanzas vigentes.

Estacionamiento medido

El martes 23 y el miércoles 24 será gratuito en el perímetro comprendido por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En tanto que el miércoles 25 no estará en funcionamiento.

Carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento ni el miércoles 24 ni el jueves 25 de diciembre.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Polideportivos

Los polideportivos municipales permanecerán abiertos hasta las 12 del miércoles 24, mientras que el jueves 25 estarán cerrados.

La Florida y piletas del Parque Alem

Abrirán sus puertas el miércoles 24 de diciembre de 9 a 18 y el jueves 25 de diciembre de 11 a 20.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

Grupos de voluntarios, ONGs y hasta vecinos particulares realizan jornadas pensadas para los pacientes pediátricos que pasan las fiestas en el hospital

