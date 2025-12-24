La Capital | La Ciudad | abanicos

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Luciana Ascolese está al frente de un emprendimiento rosarino que reinventó estos accesorios, con diseños de abanicos actuales, atractivos y personalizados

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

24 de diciembre 2025 · 06:15hs
Luciana con sus abanicos. Su abuela los traía de España cuando ella ni soñaba que hoy tendría su propio emprendimiento.

Luciana con sus abanicos. Su abuela los traía de España cuando ella ni soñaba que hoy tendría su propio emprendimiento.
Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ahora ya tiene planes de exportar

Cuando, de adolescente, le fascinaban los abanicos que su tía traía de España no pensaba que esos abanicos sofisticados y coloridos podrían cambiarle la vida. Tampoco lo imaginó en plena pandemia en el momento en que pintó el primer abanico con su marca.

Ahora, Luciana Ascolese está al frente de una fábrica de estos mismos objetos, con identidad rosarina que ya tiene planes para exportar a toda Latinoamérica.

Pero, en el medio tuvieron que pasar muchas cosas. O al menos, así lo explica Luciana detrás del mostrador del local que hace un año abrió en el paseo Cafferata, en pleno barrio Agote y a metros de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. En las vidrieras del comercio, que durante años alojó a una zapatería, ahora se exhiben algunos de los más de cien modelos de abanicos, de distintos colores y tamaños, que llevan su marca.

Desde el diseño hasta los últimos retoques

Adentro, en el fondo del local, funciona el taller donde, según las épocas del año trabajan hasta cinco personas, y la oficina de diseño. "Acá sucede todo, desde los primeros bocetos hasta la los últimos retoques de fabricación", dice la emprendedora mientras recorre los espacios pintados de blanco donde se acumulan bobinas de tela de raso, de todos los colores, varillas de madera de diferentes espesores, tijeras, pegamentos.

abanico3

Cada abanico se produce en forma casi completamente artesanal. Tanto si se trata de accesorios de gran tamaño, usados para decoración; como de pequeño formato para llevar con comodidad en la cartera. Un elemento versátil, liviano y, sobre todo, práctico, que volvió a ponerse de moda. Pero esto no siempre fue así.

En plena pandemia

El 19 de marzo de 2020 no fue cualquier día de Argentina. Esa tarde, el ex presidente Alberto Fernández anunciaba el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio para retrasar el comienzo de un brote de Covid-19. Por esos días, Luciana ya se había recibido de diseñadora y estaba empezando a hacer carrera como tatuadora.

Con tanto por delante, le era difícil quedarse quieta. "Como no podía salir, me puse a dibujar y a pintar todo lo que tenía cerca", recuerda. Primero fueron cuadernos, después paredes y en eso le llegó el turno a un abanico de papel que había traído de un viaje a Australia. Todo sin más objetivo que matar el tiempo.

abanico4

Luciana todavía conserva la foto de ese primer abanico intervenido con pintura negra que ya llevaba impresa su marcha: Chika, la palabra que escuchaba en sus viajes cuando sus interlocutores se enteraban que era Argentina.

Esa fue la prehistoria del proyecto que con el tiempo se convirtió en un emprendimiento familiar que actualmente comparte con Carlos, su papá-socio-consejero. "Después vinieron meses investigación, de búsqueda de materiales, de pinturas, de telas, de maderas. De buscar lugares donde cortar las varillas o donde sublimar las telas. Los primeros abanicos los vendió en ferias, donde fueron bien recibidos. "La gente se copó y empezó a comprar muchos", señala.

Y entonces, se dio cuenta que había que dar un paso más. "Ya no me daban las manos, el tiempo, nada. Me di cuenta de que si quería seguir con esto debía conseguir con quién hacerlo". Y en eso apareció Carlos, compraron un máquina de corte láser para madera y empezaron a ampliar la producción.

abanico5

Un artefacto milenario

De acuerdo al diccionario, el termino abanico deriva del latín “vannus”, era un instrumento usado en la época del imperio romano para aventar el trigo. Desde su nacimiento en la antigûedad, el abanico fue un objeto con una función práctica, cuyo fin primordial era mover el aire, aventar el grano, avivar el fuego, proteger del sol y espantar insectos. Con el tiempo, también, comenzó a ser utilizado como un símbolo de poder, religioso, de clase, arma de seducción o de lenguajes secretos.

Mucho más acá en el tiempo, el abanico se deconstruyó: empezó a formar parte de las marchas del orgullo, fue aliado de las luchas feministas, accesorio de moda en las fiestas electrónicas, objeto de diseño de nuevos creadores. Hasta el local de Chika se acercan mujeres de entre 30 y 50 años, varones, practicantes de TaiChi, adolescentes que buscan souvenirs originales para sus fiestas de quince y ejecutivos de empresas que los incluyen en sus fiestas de fin de año.

abanico6

"Son accesorios útiles y prácticos", los define Carlos. Actualmente, en el taller producen tres modelos, de distintos tamaños, con diseños propios o personalizados a gusto del cliente, con varillas de madera color natural o pintadas de negro. Y todavía tienen planes de expandirse.

Capacitación para exportar

Hace unas semanas, Luciana y Carlos culminaron el programa de capacitación "Primeros exportadores", un plan desarrollado por el municipio que brinda herramientas clave para que las pequeñas y medianas empresas locales logren insertarse en mercados internacionales. "Hay países como Perú, Colombia o Chile que no tienen estos productos. Son lugares con veranos intensos, donde pueden existir compradores", se entusiasma Carlos.

Y así, el proyecto de Luciana va en busca de nuevos aires.

abanico2

Noticias relacionadas
Las cenas navideñas en restaurantes rosarinos cuestan entre 95 y 135 mil pesos por persona e incluyen menúes premium, bebidas alcohólicas y mesa dulce, y en algunos casos propuestas artísticas.  photo

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Con el acompañamiento de la policía se demoró a un cuidacoches luego de un operativo de la Secretaría de Control y Convivencia sobre avenida Belgrano y Buenos Aires.

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

el tiempo en rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la nochebuena

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes para la Nochebuena

La mesa para esperar la Navidad en Rosario se podrá armar al aire libre, pero habrá que mirar con atención los pronósticos para saber en qué momento hacerlo.

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Ver comentarios

Las más leídas

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newells

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

Lo último

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Los locales gastronómicos tienen entre 80% y 90% de mesas ocupadas para Navidad y esperan que lleguen al 100% para Año Nuevo

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Cuidacoches: el municipio apuesta a las videovigilancia para ajustar el control callejero

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios
La Ciudad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Christian Petersen sigue internado: qué dice el informe toxicológico

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newells

El llamativo destino al que Cristian Fabbiani iría a dirigir y el cheque rechazado de Newell's

En Newells lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

En Newell's lo querían todos, pero será el técnico de un campeón de la Libertadores

Ovación
Newells: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Newells: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

Newell's: Saúl Salcedo y Marcelo Esponda se sumaron a la pretemporada

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga tras el triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Restaurantes de Rosario esperan las Fiestas con reservas casi completas

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Empezó a diseñar abanicos durante la pandemia y ya tiene planes de exportar

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación
Información General

En los nuevos archivos del caso Epstein denuncian a Trump por violación

Murió en un accidente el creador del videojuego Call of Duty
Información General

Murió en un accidente el creador del videojuego "Call of Duty"

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí
Información General

Un futbolista alemán falleció al caer de una aerosilla en un centro de esquí

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con algunas condiciones

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas
Información General

Un intenso temporal azotó Buenos Aires y granizó en varias zonas

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro
La Ciudad

Estacionamiento medido: se puede dejar el auto gratis en una zona del centro

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual
La Ciudad

Imputaron al tío de Juan Pedro Aleart por abuso sexual

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores
Policiales

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en Las Flores

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad
La Ciudad

Cómo funcionarán los servicios y los controles en Rosario durante Navidad

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas
POLICIALES

Operativo en Tablada: 39 allanamientos y 12 detenidos por venta de drogas

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos
La Ciudad

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos
POLICIALES

Hallan 4 kilos de cocaína en un auto en el peaje de General Lagos

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Quedó detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario