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El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Los principales alfiles del presidente Javier Milei se encontraron en la Casa Rosada para definir la estrategia para la segunda mitad del año

14 de julio 2026 · 19:19hs
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Los integrantes de la mesa política del gobierno de Milei trazaron las prioridades legislativas para las próximas semanas. 

Los integrantes de la mesa política del gobierno de Milei trazaron las prioridades legislativas para las próximas semanas. 

El gobierno nacional volvió a reunir su mesa política este martes para repasar la agenda legislativa y trazar las principales líneas de acción de la gestión libertaria.

La reunión fue en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se extendió durante dos horas.

Uno de los temas en debate fue la coordinación de políticas frente a posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

En ese sentido, en la Casa Rosada informaron que durante la primera semana de agosto próximo la Secretaría General de la Presidencia; la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en la provincia de Chaco, junto a autoridades de noreste argentino (NEA), para abordar los posibles efectos climáticos asociados a ese fenómeno.

Luego, la instancia de coordinación política del gobierno repasó los proyectos que impulsa el Ejecutivo y que todavía no lograron sanción en el Congreso.

Los proyectos del gobierno

Uno de ellos es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Los integrantes de la mesa política repasaron las conversaciones con los senadores de distintos bloques aliados de cara a la sesión prevista para este jueves.

Sobre el proyecto de modificación de inocencia fiscal, el oficialismo confirmó que hacia mediados de la semana próxima se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

Allí, indicaron en el oficialismo, “se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de inocencia fiscal, que ingresa para su tratamiento a la cámara de Diputados”.

Otro tema que tocó la mesa política fue el status de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los avances en la elaboración de la iniciativa.

Este lunes, el presidente Javier Milei presentó a legisladores libertarios los alcances del proyecto. La iniciativa apunta a restringir el rol de la autoridad monetaria al resguardo del valor de la moneda, prohibir la financiación al Tesoro y blindar a las autoridades del Banco Central.

El gobierno pretende enviar el proyecto al Congreso en agosto. Previamente, Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días.

La visita del FMI

Por último, el órgano habló de la visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La líder del organismo multilateral de crédito llegará al país el 27 de julio.

Ese día, la economista búlgara se reunirá con Milei, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta.

>> Leer más: El gobierno aclaró los dichos de Javier Milei sobre Margaret Thatcher

Además de Santilli y Luis Caputo estuvieron presentes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el asesor Santiago Caputo.

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