Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Si bien el santafesino prefiere un modelo "más productivista que financiero", destacó "coincidencias" con la Casa Rosada como el equilibro fiscal y la baja de la inflación

Tras el acto del 9 de Julio en Rafaela, Pullaro habló sobre su vínculo con el gobierno de Milei.

El gobernador Maximiliano Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con la administración nacional de Javier Milei , más allá de reconocer que hubo temas que lo diferenciaron de la Casa Rosada “en algunos momentos" .

Pullaro se refirió al respecto durante el acto por el 9 de Julio que encabezó este jueves en Rafaela, 24 horas después de haberse reunido con el nuevo jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli .

"Me diferencié en algunos momentos por defender a la provincia. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron defendiendo al campo. Lo mismo cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas" , explicó el jefe de la Casa Gris.

Acerca de las coincidencias con la gestión libertaria, Pullaro aludió a "equilibrio fiscal y la baja de la inflación". No obstante, instó a que "el esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente” y, al mismo tiempo, redunde en “un modelo mucho más productivo que financiero".

"El diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que la Argentina se ponga de pie", agregó, para luego enviarle un mensaje a la política en general: “Tenemos mucho que mejorar y corregir".

Pullaro y la reforma electoral

Sobre la reforma electoral que asoma en la provincia, Pullaro recordó que “hay cinco proyectos que se están evaluando y ninguno plantea la derogación de las Paso".

Asimismo, enfatizó que el debate es puramente parlamentario y confirmó que promulgará la versión de la reforma electoral que termine sancionando la Legislatura.

Al evaluar la derogación de las Paso que impulsa el gobierno de Milei, el mandatario santafesino dijo que se trata de un debate “que tienen que dar los partidos políticos del orden nacional”.

“A veces las Paso son costosas y en el orden nacional no se han utilizado porque en reiteradas oportunidades hubo fuerzas que no compitieron contra nadie. Pero es un debate que tienen que dar los legisladores y los partidos políticos a nivel nacional", concluyó.