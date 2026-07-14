La Capital | Economía | jubilaciones

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

La difusión del índice de precios de junio activa el incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la Anses.

14 de julio 2026 · 19:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Ansés aumentarán un 1,9% en agosto en línea con el dato de inflación de junio, que informó este martes el Indec.

Así, el haber mínimo llegará a $419.817,13 en el octavo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el gobierno nacional ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, la jubilación pasaría a $489.817,13.

El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la Anses se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $150.861,93 en agosto.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en agosto con aumento

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en agosto de la siguiente manera, sin contar el bono:

  • La jubilación mínima: $419.817,13;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $335.853,70;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $293.872;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $192.047,17.

En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde agosto 2026

La AUH y otras asignaciones quedarían desde agosto de la siguiente manera, dada la inflación del 1,9% en junio que reportó el INDEC.

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.861,93
  • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $75.439,63 para el primer escalón de ingresos.

Noticias relacionadas
Inflación. El mantenimiento del hogar registró un alza del 2,9%.

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

Mercados. En Wall Street los ADRs argentinos finalizaron con mayoría de pérdidas.

Caen los bonos y las acciones argentinas mientras crece la cautela en los mercados

Conexión con el gobierno nacional. El gobernador cordobés Martín Llaryora. 

El gobierno nacional otorgó un anticipo financiero de $400.000 millones a Córdoba

La recategorización del monotributo corresponde al primer semestre de este año.

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Ver comentarios

Las más leídas

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Lo último

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

La inflación perforó el 2 % en junio por primera vez en 10 meses: acumula 16,8 % en 2026

El Indec informó que la inflación fue del 1,9 %. Por tercer mes consecutivo se produjo una desaceleración
La inflación perforó el 2 % en junio por primera vez en 10 meses: acumula 16,8 % en 2026
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Ovación
España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial
Mundial 2026

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

España impuso su juego de toque, venció a Francia y es el primer finalista del Mundial

Mac Allister a La Capital: Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar

Mac Allister a La Capital: "Jugar la semifinal es especial, estoy contento y quiero disfrutar"

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Policiales
Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven desaparecido hace diez días y visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

La Ciudad
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia
La Ciudad

El Niño: cumbre de funcionarios para coordinar planes de contingencia

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitas en el primer semestre

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se abren las ofertas para las obras del Acueducto Gran Rosario

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
Ovación

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario

Nunca habíamos visto algo así, sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
La Ciudad

"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
La Ciudad

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana