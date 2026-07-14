El gobierno aclaró los dichos de Javier Milei sobre Margaret Thatcher

El vocero Adrián Ravier dijo que el presidente fue sacado de contexto cuando destacó aspectos de la política económica de la exprimera ministra inglesa y afirmó que eso no modifica la posición argentina sobre Malvinas

Según Ravier, Milei "valora el plan de estabilización" aplicado por Thatcher en su momento.

El vocero Adrián Ravier dijo este martes que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios sobre la exprimera ministra de Inglaterra Margaret Thatcher y aclaró: "Valora su plan de estabilización" .

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora de Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja de la inflación y alguna parte de su ideología económica ", aclaró en conferencia de prensa y en la previa al duelo entre la selección argentina y su par de Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 .

Luego, Ravier resaltó: "Eso no invalida el hecho de que el presidente, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de modo permanente" .

Consultado sobre el proyecto que impulsa el gobierno para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA) , Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausili.

Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso ni tampoco está definido por qué Cámara ingresará. Respecto de la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió que “genera dudas”.

“Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz. Y añadió que durante esa eventual medida se mantendrían “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.

Crecimiento de la morosidad

Asimismo, el portavoz explicó que la no existencia de préstamos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias”, lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan los mismos”, añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos”, porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo pasado, aunque admitió que es posible que “no sea continuo”.