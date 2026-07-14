La Capital | Política | gobierno

El gobierno aclaró los dichos de Javier Milei sobre Margaret Thatcher

El vocero Adrián Ravier dijo que el presidente fue sacado de contexto cuando destacó aspectos de la política económica de la exprimera ministra inglesa y afirmó que eso no modifica la posición argentina sobre Malvinas

14 de julio 2026 · 14:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
Según Ravier

Foto: Presidencia de la Nación.

Según Ravier, Milei "valora el plan de estabilización" aplicado por Thatcher en su momento.

El vocero Adrián Ravier dijo este martes que el presidente Javier Milei fue sacado de contexto cuando tuvo expresiones de elogios sobre la exprimera ministra de Inglaterra Margaret Thatcher y aclaró: "Valora su plan de estabilización".

"Las palabras del presidente creo que fueron sacadas de contexto. Lo que él valora de Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja de la inflación y alguna parte de su ideología económica", aclaró en conferencia de prensa y en la previa al duelo entre la selección argentina y su par de Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

Luego, Ravier resaltó: "Eso no invalida el hecho de que el presidente, con mucho liderazgo, esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días. El canciller (Pablo) Quirno lo manifiesta de modo permanente".

Banco Central y "shutdown"

Consultado sobre el proyecto que impulsa el gobierno para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BRCA), Ravier indicó que el texto todavía está en estudio y en manos del presidente de la entidad, Santiago Bausili.

Ravier indicó que aún “no hay fecha” para el giro al Congreso ni tampoco está definido por qué Cámara ingresará. Respecto de la propuesta de “shutdown” del Estado, Ravier admitió que “genera dudas”.

“Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos pero no interrumpe los servicios esenciales”, afirmó el portavoz. Y añadió que durante esa eventual medida se mantendrían “los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.

Crecimiento de la morosidad

Asimismo, el portavoz explicó que la no existencia de préstamos durante muchos años llevó a los bancos a que se “pierdan carpetas crediticias”, lo que implica que se dejó de hacer seguimiento de garantías, ingresos y capacidad de repago.

Ravier consideró que los bancos deben volver a aprender a evaluar cómo otorgar préstamos. “Esta Argentina que recupera el crédito también reinicia un proceso de reaprendizaje de cómo se otorgan los mismos”, añadió el vocero.

Ravier enfatizó que ahora “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos”, porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”.

Por otro lado, Ravier afirmó que los salarios han comenzado un proceso de recuperación desde marzo pasado, aunque admitió que es posible que “no sea continuo”.

Noticias relacionadas
Tras el acto del 9 de Julio en Rafaela, Pullaro habló sobre su vínculo con el gobierno de Milei.

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

La mesa política del gobierno nacional comanda el GPS parlamentario para el segundo semestre de 2026.

El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición oficialista

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El relanzamiento está por verse

Santiago Viola es considerado un hombre de confianza de Karina Milei.

En la Casa Rosada afirman que el viceministro de Justicia fue al Mundial por una "decisión personal"

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Lo último

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Las tarifas dinámicas, las promociones y la falta de un precio unificado obligan a comparar antes de cada viaje: para un mismo trayecto, la diferencia puede superar los $4.000.

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses
Economía

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Ovación
La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Policiales
Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

La Ciudad
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
Ovación

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario

Nunca habíamos visto algo así, sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
La Ciudad

"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
La Ciudad

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?