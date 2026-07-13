El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El SMN anticipa un ascenso sostenido de la temperatura durante toda la semana. Cuál será el día más cálido

Después de un comienzo de semana con una mañana con mucho frío , el tiempo en Rosario comenzará a mutar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica jornadas estables, sin lluvias y con un ascenso gradual de la temperatura que llevará las máximas desde los 17 °C de este lunes hasta los 25 °C previstos para el viernes.

El lunes arrancó con una temperatura mínima de 3 °C y una máxima estimada en 17 °C, bajo un cielo estable y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará del sector norte y noreste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora durante la tarde.

El martes continuará el ascenso de la temperatura . La mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 19 °C, con cielo estable y sin chances de lluvia durante toda la jornada.

Para el miércoles , el SMN prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. El tiempo seguirá estable y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula.

El jueves se acentuará el ingreso de aire más templado. La temperatura oscilará entre los 14 °C y los 24 °C, nuevamente con cielo sin cambios significativos y sin lluvias previstas.

El día más cálido de la semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el viernes será el día más templado de la semana. Se espera una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C.

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Aunque durante la mañana aparece una probabilidad baja de precipitaciones, entre el 10% y el 40%, hacia la tarde y la noche el organismo no prevé lluvias.

Así, Rosario transitará una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el progresivo aumento de las temperaturas, con mañanas todavía frescas pero tardes cada vez más agradables, anticipando un cierre de semana con características más propias de la primavera que del invierno.