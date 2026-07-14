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El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

Tras la histórica remontada albiceleste, el propio entrenador de los Faraones reveló que su polémica señal fue un reclamo hacia el árbitro del partido

14 de julio 2026 · 11:19hs
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El gesto del DT de Egipto encendió la polémica tras el partido ante Argentina.

El gesto del DT de Egipto encendió la polémica tras el partido ante Argentina.

La histórica remontada de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica vinculada al entrenador Hossam Hassan, quien luego del 3-2 realizó un gesto que generó repercusión en todo el mundo. Finalmente, el DT aclaró que no se trató de una denuncia de discriminación.

Una semana después de aquel partido en Atlanta, Hassam reveló que la señal de “X” con sus brazos, la cual activa un protocolo anti-discriminación, fue en realidad una protesta al árbitro francés François Letexier y aclaró: “El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo ‘no estás siendo justo’”.

Los Faraones tenían dos goles de ventaja a menos de 15 minutos para el final, pero la remontada albiceleste los dejó fuera de la Copa del Mundo. Todo el cuerpo técnico y banco de suplentes egipcio estalló contra la terna francesa por el gol anulado, cuando el partido estaba 1-0, por una infracción previa a Lisandro Martínez.

El entrenador Hossam Hassan fue amonestado por el árbitro François Letexier tras la protesta.

El entrenador Hossam Hassan fue amonestado por el árbitro François Letexier tras la protesta.

Varios minutos más tarde, tras el cabezazo de Enzo Fernández que concretó la remontada, los reclamos volvieron y las cámaras enfocaron a Hassan con los brazos cruzados en alto. A pesar de que el gesto debería haber activado el protocolo, el juez lo amonestó por la protesta.

Discusiones y caos en Argentina-Egipto

A pesar de que la secuencia circuló por las redes sociales y generó un intenso debate que alimentó las especulaciones sobre el favoritismo de los árbitros hacia Argentina, el propio entrenador sostuvo que no hubo ningún hecho discriminatorio de parte de los futbolistas, sino que manifestó su malestar con el referí.

>> Leer más: Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

A su vez, aseguró que tuvo una discusión con Lionel Messi y detalló: “Vino hacia mí y dijo ‘why?, why?, why? Y no sé qué más’. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente”.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina y se despidió del Mundial en octavos de final.

Egipto cayó 3-2 ante Argentina y se despidió del Mundial en octavos de final.

“Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, concluyó Hassan sobre el tenso clima que se vivió en Atlanta.

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