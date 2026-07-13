Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en zona sur al preso que se había escapado el domingo.

El recluso Lucas Ezequiel Almua, que se había fugado este domingo de la comisaría 12ª del barrio Ludueña, fue capturado este lunes por la mañana. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que lo aprehendieron en una vivienda de la zona sur.

El sospechoso de 29 años había sido detenido el viernes por amenazas simples y lesiones calificadas. El domingo por la tarde, luego de que un agente abriera la reja de la celda, agredió a dos policías y logró escapar.

Pasadas las 10 del lunes el Comando Radioeléctrico informó la detención de Almua. Lo aprehendieron en una vivienda de Pasaje 525 al 700, barrio Las Flores de la zona sur de Rosario.

Fuga en la comisaría 12ª

La fuga se dio cerca de las 16 del domingo. Una oficial de la seccional 12ª contó que escuchó gritos que provenían del sector de guardia y que al acercarse se encontraron a un cabo de cuarto que les contó que un demorado se había fugado.

Según explicó este agente, Lucas Almua lo empujó en el momento en que el policía abrió la reja de la celda para pasarle agua caliente a los demorados. En ese momento Almua se abalanzó contra él, le tiró el agua caliente, lo arrojó al suelo y aprovechó para salir.

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En los últimos metros antes de la puerta de salida, el demorado se topó con otra agente que intentó detenerlo. Pero el hombre, según relató la policía, la tomó de los pelos y la golpeó contra un escritorio. Así finalmente logró escapar por la puerta de ingreso a la seccional.