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El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

La Casa Rosada busca garantizar los consensos necesarios para tratar el proyecto de reforma electoral en septiembre

11 de julio 2026 · 14:33hs
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La mesa política del gobierno nacional comanda el GPS parlamentario para el segundo semestre de 2026.

Foto: Archivo / La Capital.

La mesa política del gobierno nacional comanda el GPS parlamentario para el segundo semestre de 2026.

La Casa Rosada ya diseñó la hoja de ruta parlamentaria para el segundo semestre de 2026 y colocó a la reforma política y electoral como el principal eje de negociación con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista.

Tras los encuentros mantenidos en los últimos días por el presidente Javier Milei con su equipo, en Balcarce 50 aceleran los borradores para avanzar con una transformación profunda en el sistema de votación de cara a los próximos turnos electorales.

Las conversaciones en el Congreso están centralizadas en una mesa política que encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la titular del bloque de senadores nacionales libertarios, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El plan del gobierno

El plan estratégico del oficialismo consiste en utilizar todo agosto para construir los consensos y mayorías especiales necesarias, apuntando a que el proyecto definitivo desembarque con dictamen en el recinto del Senado durante septiembre.

Modificar las reglas de juego electorales requiere de mayorías absolutas en ambas Cámaras, un número que La Libertad Avanza (LLA) no posee por sí misma y que la obliga a moldear el proyecto de acuerdo a las demandas de los mandatarios provinciales.

En ese marco, el gobierno ratifica su intención de suprimir las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) argumentando un ahorro de recursos fiscales y una simplificación del calendario electoral.

>> Leer más: Milei defendió el rumbo económico e insistió con la reforma del Banco Central

También se mete de lleno en el financiamiento político: impulsa modificaciones en el esquema de aportes y gastos de los partidos durante el desarrollo de las campañas.

Asimismo, frente a la resistencia de varios gobernadores a eliminar las primarias de cuajo, el oficialismo trabaja a contrarreloj en una propuesta alternativa.

Se analiza introducir cambios a la ley de boleta única de papel para permitir un sistema de listas colectoras en las elecciones nacionales. De ese modo, cada fuerza provincial podría presentar distintos candidatos al Congreso de la Nación colgados de un único candidato presidencial.

Otros proyectos clave

Si bien la reforma política concentra el pulso de las negociaciones partidarias, la Rosada mantiene la presión sobre el Senado con otros proyectos clave.

Entre ellos sobresale la media sanción de la reforma al régimen de Zona Fría, que busca acotar los subsidios al gas residencial solo a la Patagonia, la Puna y Malargüe, eliminando el beneficio automático en 55 ciudades bonaerenses (como Mar del Plata y Bahía Blanca), Córdoba y Santa Fe.

>> Leer más: Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir un fuerte aumento en la boleta de gas

También se espera el ingreso de dos normas económicas de fuste: la modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) para prohibir por ley el financiamiento al Tesoro y una nueva versión de la llamada ley de inocencia fiscal, impulsada por el ministro Luis Caputo para volcar al circuito pyme e inmobiliario parte de los 170.000 millones de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero.

El Senado sesionará el 16 de julio, antes del inicio del receso invernal. Tras las vacaciones, las autoridades de la Cámara alta ya fijaron la vuelta al recinto para el 6 de agosto, cuando se reactivarán formalmente las comisiones para debatir el nuevo diseño electoral del país.

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