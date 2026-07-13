Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Las cifras oficiales indicaron que la cantidad de muertes por los terremotos subió a 4.561 y casi 18 mil personas permanecen sin viviendas

La plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela reportó que casi treinta mil personas aún no fueron localizadas, tras los terremotos del pasado 24 de junio que oficialmente dejaron 4.561 muertos hasta el momento. Según el último informe del gobierno venezolano, 17.907 personas permanecen sin viviendas.

La plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela , que se encarga de recopilar información sobre las personas desaparecidas en el sismo, indicó que tuvieron más de 82 mil reportes de personas que no fueron localizadas, que involucraban a 44.266 víctimas del terremoto. De ese total, 14.397 fueron encontradas y aún no hay precisiones sobre el paradero de 29.869 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, publicó el parte oficial, en el que se consigna que la cifra de familias atendidas aumentó a 128.324, y que 20.231 personas se encuentran en los 107 campamentos transitorios dispuestos en el país.

En tanto, la cantidad de réplicas registradas desde el 24 de junio se contabiliza en 1.254.

Dos semanas después del doble terremoto que enlutó a Venezuela y que dejó miles de damnificados sin un techo, médicos de varios países tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven de forma precaria.

Hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España enfrentan el desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas provocadas por la tragedia.

Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact, dice que se han "encontrado muchísimas personas con enfermedades respiratorias dentro de los espacios (refugios), pues a la hora de convivir con otras familias es muy fácil adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales".

Miles de víctimas se enfrentan cada vez más a dificultades para acceder a agua potable, así como a servicios de saneamiento e higiene.

En el Estado de La Guaira, el más afectado, las familias acudieron a la playa para bañarse y hacer sus necesidades, dejando restos de excremento en algunas zonas. Otros utilizan la poca agua que no se derramó de sus depósitos domésticos para lavar los platos y asearse. Muchos viven en refugios temporales o a la intemperie después de que 190 edificios se derrumbaran y otros 856 resultaran dañados, según cifras oficiales.

Días atrás, en Maiquetía, mucha gente hizo fila para recibir una caja con la bandera de Estados Unidos que contenía alimentos, agua y un kit de higiene con jabón, cepillo de dientes y toallitas húmedas.