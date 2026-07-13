La Capital | Información General | Venezuela

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Las cifras oficiales indicaron que la cantidad de muertes por los terremotos subió a 4.561 y casi 18 mil personas permanecen sin viviendas

13 de julio 2026 · 19:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

La plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela reportó que casi treinta mil personas aún no fueron localizadas, tras los terremotos del pasado 24 de junio que oficialmente dejaron 4.561 muertos hasta el momento. Según el último informe del gobierno venezolano, 17.907 personas permanecen sin viviendas.

La plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela, que se encarga de recopilar información sobre las personas desaparecidas en el sismo, indicó que tuvieron más de 82 mil reportes de personas que no fueron localizadas, que involucraban a 44.266 víctimas del terremoto. De ese total, 14.397 fueron encontradas y aún no hay precisiones sobre el paradero de 29.869 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, publicó el parte oficial, en el que se consigna que la cifra de familias atendidas aumentó a 128.324, y que 20.231 personas se encuentran en los 107 campamentos transitorios dispuestos en el país.

>> Leer más: El crudo relato de uno de los rescatistas que viajó a Venezuela: "Nunca habíamos visto algo así"

En tanto, la cantidad de réplicas registradas desde el 24 de junio se contabiliza en 1.254.

Dos semanas después del doble terremoto que enlutó a Venezuela y que dejó miles de damnificados sin un techo, médicos de varios países tratan de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora viven de forma precaria.

Hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España enfrentan el desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas provocadas por la tragedia.

Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact, dice que se han "encontrado muchísimas personas con enfermedades respiratorias dentro de los espacios (refugios), pues a la hora de convivir con otras familias es muy fácil adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales".

Miles de víctimas se enfrentan cada vez más a dificultades para acceder a agua potable, así como a servicios de saneamiento e higiene.

En el Estado de La Guaira, el más afectado, las familias acudieron a la playa para bañarse y hacer sus necesidades, dejando restos de excremento en algunas zonas. Otros utilizan la poca agua que no se derramó de sus depósitos domésticos para lavar los platos y asearse. Muchos viven en refugios temporales o a la intemperie después de que 190 edificios se derrumbaran y otros 856 resultaran dañados, según cifras oficiales.

Días atrás, en Maiquetía, mucha gente hizo fila para recibir una caja con la bandera de Estados Unidos que contenía alimentos, agua y un kit de higiene con jabón, cepillo de dientes y toallitas húmedas.

Noticias relacionadas
mision cumplida: volvieron de venezuela los 40 rescatistas santafesinos

Misión cumplida: volvieron de Venezuela los 40 rescatistas santafesinos

Los rescatistas santafesinos estuvieron una semana en Venezuela colaborando en las tareas de rescate.

Los rescatistas santafesinos vuelven de Venezuela y los recibirá una caravana

El niño argentino Lucas Gámez fue hallado sin vida bajo los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira tras el terremoto que sacudió al norte de Venezuela.

Venezuela: encontraron el cuerpo de un niño argentino entre los escombros

Brigadistas santafesinos en Venezuela. 

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Lo último

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Ovación
El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

Por Juan Iturrez
Ovación

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná