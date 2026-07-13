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Investigan una presunta venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

La joven de 16 años fue baleada en un comercio del microcentro. El agresor escapó sin robar y la principal hipótesis apunta a un conflicto comercial por la apertura de una nueva sucursal.

13 de julio 2026 · 15:00hs
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Investigan una presunta venganza dentro de la comunidad china por el ataque a una adolescente en Santa Fe

Una adolescente de 16 años fue baleada el viernes por la noche dentro de un local comercial ubicado en San Jerónimo al 2100, casi esquina Salta, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe. El atacante ingresó con el casco colocado, le disparó y huyó sin sustraer dinero ni mercadería.

La ausencia de un robo orientó desde el primer momento la investigación hacia una posible represalia. Con el avance de las medidas ordenadas por la Fiscalía, los pesquisas comenzaron a analizar un presunto conflicto entre comerciantes vinculados a la comunidad china, que podría tener relación con la apertura de una nueva sucursal por parte de la familia de la víctima.

La adolescente es hija de un ciudadano argentino y de una mujer de nacionalidad china. Los investigadores intentan determinar si fue atacada como parte de una disputa comercial ajena a ella y bajo una modalidad de intimidación o venganza.

El ataque dentro del comercio

El hecho ocurrió después de las 20, cuando la joven se encontraba contando dinero en efectivo en la caja registradora. Según la reconstrucción inicial, un hombre llegó en motocicleta, estacionó sobre calle San Jerónimo y descendió sin quitarse el casco.

El agresor ingresó al negocio, se dirigió hacia la caja y efectuó un disparo contra la adolescente. Inmediatamente después volvió a subir a la motocicleta y escapó, sin apoderarse de dinero, mercadería ni otros elementos de valor.

Tras la agresión se produjeron varios llamados a la central de emergencias 911. Al lugar acudieron agentes de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, además de una ambulancia del SIES 107.

La víctima fue trasladada al hospital José María Cullen, donde los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus hombros, con orificio de salida. Luego de recibir las curaciones correspondientes, fue dada de alta.

Cámaras y una motocicleta bajo peritaje

Los policías que intervinieron inicialmente entrevistaron a testigos y a los propietarios del comercio. También relevaron las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona.

Las imágenes son consideradas fundamentales para reconstruir los movimientos del atacante antes y después de los disparos, además de intentar identificarlo por su contextura física, su vestimenta y otras características visibles.

La motocicleta presuntamente utilizada en el ataque fue encontrada durante la misma noche del viernes en barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la capital provincial. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de los peritos.

La hipótesis de una represalia comercial

La investigación quedó en manos de la Brigada de Femicidios y del área Científica de la Policía de Investigaciones. Los agentes trabajaron dentro del local para recolectar rastros y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica y el trasfondo del ataque.

La principal línea investigativa sostiene que la agresión podría estar enmarcada en un conflicto entre comerciantes de la comunidad china. Una de las posibles motivaciones que se analiza es la reciente apertura de una nueva sucursal comercial por parte de la familia de la adolescente.

Todas las actuaciones fueron informadas a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de turno ordenó tomar testimonios, relevar y analizar las grabaciones de las cámaras, peritar la motocicleta hallada en barrio San Lorenzo y avanzar con las medidas necesarias para identificar y detener al autor del ataque.

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