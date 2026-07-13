Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en la zona norte de Rosario

El operativo se realizó luego de reclamos de vecinos. Durante el fin de semana largo, el municipio recibió 170 denuncias por ruidos molestos

Una fiesta electrónica con DJ en vivo que se desarrollaba sin autorización en la zona norte de Rosario fue desalojada durante el fin de semana largo luego de reiteradas denuncias de vecinos por ruidos molestos . El procedimiento formó parte de un operativo especial desplegado por la Municipalidad entre el miércoles y el domingo, en coordinación con la Policía de Santa Fe.

Según informó la Secretaría de Control y Convivencia, el evento se realizaba en una propiedad particular sin habilitación, sin condiciones de seguridad y con una importante concurrencia de público. El desalojo se llevó adelante de manera pacífica y los inspectores labraron el acta correspondiente. Ahora, el propietario del inmueble deberá comparecer ante el Tribunal Municipal de Faltas.

El caso fue una de las intervenciones más importantes de un operativo que se extendió durante los cinco días del fin de semana largo, incluido el feriado por el Día de la Independencia.

En ese período, el municipio atendió 170 denuncias por ruidos molestos , una de las principales causas de reclamos vecinales durante esas jornadas.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, destacó que se reforzó la presencia de inspectores en distintos sectores de la ciudad.

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"Durante estos cinco días sostuvimos una fuerte presencia territorial con controles permanentes y una respuesta rápida ante cada denuncia o situación que puso en riesgo la convivencia. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas, recuperar el espacio público y dar respuestas concretas a los vecinos, trabajando de manera coordinada con la Policía de Santa Fe", sostuvo.

Retiraron 47 cuidacoches y realizaron controles

Además de las actuaciones por ruidos molestos, el municipio informó que durante el operativo fueron retirados 47 cuidacoches que ocupaban de manera irregular el espacio público.

También se realizaron 44 intervenciones vinculadas con consumo y venta de alcohol, venta ambulante y otras infracciones relacionadas con el uso indebido del espacio público.

Más de 750 controles de tránsito

En paralelo, la Municipalidad llevó adelante 754 fiscalizaciones vehiculares en distintos puntos de Rosario.

Como resultado, 61 vehículos fueron remitidos al corralón. De ese total, 21 correspondieron a conductores que dieron positivo en controles de alcoholemia, mientras que el resto fue retenido por irregularidades en la documentación, patentes no visibles o faltas en los elementos obligatorios de seguridad.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Ameghino y Crespo, donde, tras un siniestro vial, agentes municipales detectaron que uno de los conductores circulaba con 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido. El vehículo quedó secuestrado y fue trasladado a la Comisaría 21ª.