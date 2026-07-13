Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba Según los primeros reportes, un joven de 15 años murió tras engancharse con la soga con la que estaba atado un caballo que pastaba en una zona rural 13 de julio 2026 · 08:55hs

Un adolescente de 15 años falleció tras caer de su moto en Hughes.

Un adolescente de 15 años murió tras caer de la moto que manejaba. Según los primeros reportes, el joven murió tras engancahrse con la soga con la que estaba atado un caballo que pastaba en una zona rural de Hughes. El fatal episodio generó conmoción en la región.

Hughes es una comuna del departamento General López, Santa Fe. Se ubica sobre el km 303 de la ruta nacional 8, a 78 km de Pergamino. La localidad es conocida por ser lugar de nacimiento del gobernador Maximiliano Pullaro y también del exfutbolista de River y Newell's Nacho Scocco.

La información que se maneja sobre el caso es aún preliminar. El episodio ocurrió el sábado por la tarde. La víctima iba manejando una moto cuando perdió el control del rodado y terminó golpeando su cabeza contra un árbol. Al parecer, el adolescente no vio la soga con la que estaba atado un caballo que pastaba en esa zona. Con su rodado, enganchó esa soga y terminó cayendo.

Si bien el adolescente fue trasladado de urgencia a un centro de salud, los médicos no lograron salvarle la vida. hu