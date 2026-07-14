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Familiares de un joven desaparecido desde enero en Rosario dicen que fue asesinado e involucran a policías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra aseguró que al joven de 24 años, desaparecido desde enero, lo mataron luego de entrar a robar a la casa de policías

14 de julio 2026 · 14:16hs
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Familiares de un joven desaparecido desde enero dicen tener pruebas de que fue asesinado.

Familiares de un joven desaparecido desde enero dicen tener pruebas de que fue asesinado.

Andrés Lisandro "Fido" Saavedra, de 24 años y oriundo del barrio Godoy, está desaparecido desde enero pasado. Uno de sus hermanos hizo público un video en el que asegura tener pruebas para sostener que el joven fue asesinado y su cuerpo enterrado luego de haber estado involucrado en un robo a la casa de efectivos de la policía. Este martes realizarán una manifestación para exigir avances en la investigación.

Tras seis meses si novedades sobre el paradero de Fido Saavedra, este lunes su hermano Javier hizo una publicación en la red social Facebook para brindar una versión sobre lo ocurrido. En ese marco sostuvo que hay policías involucrados, que presentaron evidencias en Fiscalía pero que no tuvieron novedades.

>> Leer más: Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

Este martes desde las 19 realizarán una manifestación en Rivarola y Circunvalación. "Sabemos que cortar la calle afecta. Perdón a la gente que se va o vuelve de trabajar en ese horario, pero cualquier madre o padre haría todo por su hijo", aseguró su hermano.

Desaparecido y asesinado

En la publicación hecha en Facebook, Javier Saavedra aseguró que pocos días antes de desaparecer su hermano Andrés y otro joven "se metieron a robar a la casa de unos policías". "Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas. Los policías que vivían en esa casa querían recuperar las cosas, se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", agregó.

En ese marco sostuvo que el otro joven que participó del robo se llama Gianfranco y su padre es vecino de los policías. "¿Qué hicieron? Lo entregaron a Fido. Se lo habrán llevado a hacer una changuita de albañilería que hacía con esa gente, lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo", especuló el joven.

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"Se lo entregaron a los policías y ellos lo asesinaron a mi hermano", aseveró Javier. "Lo tienen enterrado. Puede ser que esté en tres puntos: Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras", indicó sobre el presunto paradero del cuerpo de su hermano.

Misterio y manifestación

Javier aseguró que llegaron a esa hipótesis por el testimonio de un joven que luego se negó a declarar ante la Justicia por miedo. "Queremos saber dónde está el cuerpo, necesitamos recuperar el cuerpo. Nosotros sabemos quiénes son los culpables", aseguró.

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"Se presentó todo en Fiscalía, cambiamos dos veces de fiscal porque nadie puede resolver nada", indicó el hermano Fido. En ese sentido confió que esperan novedades desde enero pasado pero que no tuvieron novedades, por lo cual esta semana comenzaron a planificar una manifestación para volver a visibilizar el caso.

"Sabemos que cortar la calle afecta, si no de qué manera vamos a solucionarlo. No somos gente que hace quilombo", indicó. "Perdón a la gente que se va o vuelve de trabajar en ese horario. Pero cualquier madre o padre haría todo por su hijo, sea lo que sea su hijo", agregó. "Si a mí me pasa algo mi vieja ya sabe quiénes son. Si mi vieja corre peligro ya sé lo que tengo que hacer", finalizó Javier.

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