La Capital | Política | Julio De Vido

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Es por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado. También fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos

13 de julio 2026 · 19:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

El Tribunal Oral Federal Nº4 condenó al exministro de Planficación Julio de Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión, además de ser inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

También se dictaron penas para exdirectivos de la firma sueca y otros intermediarios. De los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

>> Leer más: Internaron de urgencia a Julio De Vido: sufre una "fuerte y prolongada arritmia"

Mario Piantoni, entonces máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, exgerente comercial, fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los exdirectivos (como Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba) recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a exfuncionarios públicos fue acusada además de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.

Anteriormente, el exministro de Planificación fue condenado por la tragedia de Once. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia en noviembre de 2025 y fijó la pena en cuatro años de prisión por ser considerado partícipe necesario por cometer delito de administración fraudulenta.

Noticias relacionadas
La mesa política del gobierno nacional comanda el GPS parlamentario para el segundo semestre de 2026.

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

El presidente Javier Milei busca que el Banco Central sólo se ocupe de resguardar el valor de la moneda. 

Milei defendió el rumbo económico e insistió con la reforma del Banco Central

Tras el acto del 9 de Julio en Rafaela, Pullaro habló sobre su vínculo con el gobierno de Milei.

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

santiago caputo en modo juego de tronos: vivire y morire en mi puesto

Santiago Caputo en modo "Juego de tronos": "Viviré y moriré en mi puesto"

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Lo último

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La encrucijada de Scaloni: siguen las vacas sagradas o mete un revulsivo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La inflación de los trabajadores bajó al 1,7%, pero salud y vivienda presionan el bolsillo

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

El partido acapara toda la atención, es por eso que los centro comerciales de Rosario tomaron una decisión tajante en cuanto a su actividad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina
La Ciudad

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

Por Facundo Borrego
Política

Búnkeres derrumbados en Rosario: ¿qué hay detrás de los escombros?

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Ovación
El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

Por Juan Iturrez
Ovación

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El ascenso jugará la fecha 20 en la Primera C en medio del Mundial

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Se dispara la reventa para Argentina-Inglaterra: ¿cuánto cuesta ver la semifinal del Mundial?

Policiales
Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

El padre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija

El padre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La Ciudad
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra
La Ciudad

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Franco Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años
La Región

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba secuelas desde hacía 9 años

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen un refugio para familias en situación de calle financiado por los concejales

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná