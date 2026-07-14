Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Se trata de una "maratón recreativa" junto a las mascotas, con exhibición de Agility, Dog Park, actividades para toda la familia, regalos y sorteos. La inscripción ya está abierta.

Una oportunidad para que mascotas y dueños puedan disfrutar de una jornada especial (imagen elaborada con IA).

Hace tiempo que perros y gatos dejaron de ser animales domésticos para convertirse en parte de la familia. En una sociedad caracterizada por ritmos de vida acelerados, la hiperconectividad digital y una creciente tendencia al aislamiento social, las mascotas funcionan como un anclaje emocional indispensable. Su presencia incondicional ofrece un refugio contra la soledad y el estrés cotidiano, lo que transforma los hogares en espacios de contención afectiva donde las interacciones son genuinas y libres de las presiones del entorno laboral o social.

Más allá del bienestar emocional, el impacto de las mascotas en la vida actual tiene un fuerte reflejo en la salud física de las personas. La convivencia con un animal fomenta la adopción de rutinas saludables, estimula la actividad física a través de los paseos diarios y promueve la liberación de endorfinas y oxitocina, lo que reduce notablemente los niveles de ansiedad y presión arterial. En definitiva, en un mundo cada vez más complejo y tecnificado, los animales de compañía nos reconectan con nuestra propia humanidad y el bienestar integral

Es con este espíritu que, el domingo 23 de agosto, desde las 9.30, el estacionamiento del Alto Rosario Shopping será el punto de encuentro para la primera edición del Mascotón La Capital 2026 , evento pet friendly organizado por La Capital y Mascotas 24 , que nace con el objetivo de promover el bienestar animal, la actividad física y la tenencia responsable, invitando a las familias a compartir una mañana diferente junto a sus mascotas.

La actividad consistirá en una caminata recreativa y no competitiva de aproximadamente 2 kilómetros , saliendo desde el Alto Rosario Shopping y con recorrido por los senderos del Parque Scalabrini Ortiz regresando al punto de partida, donde la jornada continuará con un gran cierre recreativo repleto de actividades, premios y propuestas para toda la familia.

Todos los inscriptos recibirán un kit oficial compuesto por la remera del evento, el dorsal identificatorio, una bandana para la mascota y regalos aportados por los sponsors. Además, durante la jornada se tomarán fotografías profesionales para que cada participante pueda llevarse un recuerdo de la experiencia junto a su mascota.

En qué consiste El Mascotón La Capital

El Mascotón La Capital cuenta con el acompañamiento de empresas comprometidas con el bienestar animal. En esta primera edición Mascotas 24, estará a cargo del área protegida veterinaria. Además, realizará una campaña gratuita de medición de glucemia, orientada a la prevención y detección temprana de diabetes en mascotas, y una campaña de vacunación con descuentos, promoviendo el cuidado responsable y la salud animal.

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Uno de los momentos más esperados será la exhibición de Agility, presentada por Eukanuba. Durante la demostración, perros especialmente entrenados recorrerán un circuito de obstáculos que incluye saltos, túneles, rampas y pasarelas, mostrando su velocidad, destreza y el trabajo en equipo con sus guías. Además, la empresa tendrá a su cargo el Dog Park, un espacio especialmente diseñado para que las mascotas jueguen, exploren y disfruten junto a sus tutores.

Además de la caminata, los asistentes podrán recorrer distintos espacios con activaciones, participar de sorteos, disfrutar de propuestas recreativas y acceder a beneficios preparados especialmente por las empresas que acompañan el evento.

Completan el grupo de sponsors Alto Rosario Shopping, sede del Mascotón y del retiro anticipado de kits, destacándose además por ser un espacio pet friendly; Sivet Sanatorio Veterinario; y las concesionarias Centro Rosario y Chevromax, que se suman para hacer posible esta propuesta.

Cómo participar en El Mascotón La Capital

Quienes deseen participar podrán hacerlo junto a su mascota, siempre que esta se encuentre en buen estado de salud, tenga las vacunas al día y participe con collar o pretal y correa no extensible durante todo el recorrido.

La organización invita además a que quienes lo deseen asistan con su mascota disfrazada o con un look original. Las propuestas más creativas podrán llevarse regalos sorpresa y contribuir a llenar de color una jornada pensada para disfrutar en familia.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en https://mascoton.lacapital.com.ar/, donde también está disponible toda la información sobre el evento, el reglamento y las preguntas frecuentes.