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Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Los registros térmicos arrancaron la semana cerca de 0º, pero llegarán hasta los 25º y vendrán acompañados por lluvias e inestabilidad

14 de julio 2026 · 10:03hs
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Se viene una mini primavera a Rosario y el frío se tomará un descanso.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Se viene una mini primavera a Rosario y el frío se tomará un descanso.

El invierno arrancó fuerte y con mucho frío en Rosario y la región. Con los primeros días de julio llegaron las heladas y temperaturas por debajo de 0º, y si bien con el correr de los días los termómetros se fueron ajustando, volverán a sufrir un desequilibrio en los próximos días.

Este lunes, la baja temperatura se combinó con un alto porcentaje de humedad (que sigue vigente) y dejó una sensanción térmica en torno a los 2º durante la primera mañana. Para el martes, la cifra apenas subió hasta los 5º en ese mismo segmento de la jornada.

Desde este miércoles, los termómetros irán mostrando un notorio desajuste teniendo en cuenta que no va ni un mes del invierno: las temperaturas subirán bruscamente hasta los 25º.

Aumentan las temperaturas en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles con 10º de mínima y 20º de máxima, que tendrá cielo nublado en distintos tramos de la jornada.

A partir del jueves, las condiciones cambian notoriamente: la mínima será de 14º y la máxima trepará hasta los 24º, con cielo mayormente nublado. Se espera que hacia el final del día se comiencen a formar lluvias que precipitarán durante las primeras horas del viernes.

Justamente para el último día hábil de la semana es cuando se espera otro repunte en los termómetros. El SMN anticipa una mínima de 15º y una máxima que llegará a los 25º, con posibles tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana.

Regreso del frío

Tras esa mini primavera, la temperatura volverá a bajar progresivamente. Para el sábado, se espera que la mínima sea de 14º y la máxima de 19º, mientras que el domingo volverá el invierno de manera más marcada, con una mínima de 9º y una máxima de 15º. Para ambos días, se espera que el cielo esté mayormente nublado.

>> Leer más: El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Si bien circula información sobre alertas del SMN sobre una posible ola polar con heladas para el fin de semana, lo cierto es que el organismo nacional no emite advertencias de este tipo. Sí provee información sobre alertas por temperaturas extremas para todo el país, pero las mismas se actualizan diariamente y no hay posibilidad de tener certezas con tantos días de anticipación.

Hacia este martes, la única alerta por bajas temperaturas era para cinco departamentos del norte de Misiones.

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