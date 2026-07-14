Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

La Policía Federal arrestó a dos hombres y una mujer, además de secuestrar 5 millones de pesos, teléfonos celulares y armas

Un operativo comprendido por 13 allanamientos simultáneos en distintas zonas de la ciudad permitió desbaratar una banda de narcomenudeo y la detención de dos hombres y una mujer, además de secuestrarse droga y dinero en la zona oeste .

La investigación fue encabezada por el fiscal federal César Pierantoni y se inició en abril de este año a partir de rastrillajes efectuados por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario. A través de estos, se constató la existencia de diversos puntos de venta de tóxicos.

Los trabajos de inteligencia comenzaron tras detectar distintos puntos de venta de drogas. Con el avance de las tareas investigativas, los agentes identificaron a los presuntos responsables y establecieron que utilizaban 13 domicilios para el acopio y la distribución de estupefacientes.

Narcomenudeo

Durante el operativo, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis, cargadores y municiones de distintos calibres de arma de fuego, más de 5 millones de pesos (producto de las ventas de estupefacientes), 28 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los tres detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Rosario, a cargo del juez Juan Ignacio Gasparini, en una causa por presunta infracción a la ley nacional de drogas. La investigación continúa para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización.