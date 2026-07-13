El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Las voluntarias del hospital explicaron que ya no tienen juguetes para entregar a los pacientes. Reciben donaciones de lunes a viernes en la sede del voluntariado

El Hospital Vilela es un efector general pediátrico de mediana y alta complejidad

Un peluche puede convertirse en un compañero durante una internación. Un rompecabezas puede ayudar a pasar una tarde difícil. Y un autito o una muñeca pueden regalar una sonrisa en medio de un tratamiento. Por eso, las voluntarias del Hospital Vilela lanzaron una colecta solidaria: se quedaron sin juguetes para entregarles a los chicos que atraviesan una internación y necesitan la ayuda de la comunidad para reponer el stock.

La campaña busca reunir peluches, muñecas, autitos y juegos de mesa que luego son entregados a los pacientes del hospital. Las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en la sala de voluntarias, ubicada en Virasoro (ex Borrego) 1853.

Las voluntarias reciben juguetes nuevos o en muy buen estado, aptos para ser entregados a los niños internados.

Peluches

Autitos

Muñecas

Juegos de mesa, como rompecabezas, ludo, ajedrez y cartas

Según explicaron desde el voluntariado, cada juguete tiene un destino inmediato: acompañar a un niño durante su estadía en el hospital.

"A veces un peluche cambia el día de un chico"

Daniela De Lucca, subjefa de las Voluntarias del Vilela, contó que muchas veces los juguetes ayudan a aliviar momentos de angustia.

"A veces llegás a una habitación y el nene está llorando porque no entiende por qué está internado. Le regalás un peluche y le decís que lo va a cuidar, que va a ser su amigo. Después volvés unas horas más tarde y lo encontrás abrazado a ese peluche", relató en diálogo con LT8.

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También explicó que muchas madres permanecen durante días junto a sus hijos sin la compañía de otros familiares.

"Hay mamás que están solas. A veces te sentás a hablar del frío o de cualquier cosa y esa conversación les cambia el día. Lo importante es acompañarlas", sostuvo.

El trabajo silencioso de las voluntarias

El equipo está integrado por unas 70 voluntarias, que se organizan en turnos para acompañar a los pacientes y sus familias todos los días.

Además de repartir juguetes, visitan las habitaciones, organizan actividades recreativas y brindan contención a quienes atraviesan largas internaciones.

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De Lucca llegó al voluntariado impulsada por una experiencia personal. Años atrás, su hermano sufrió un grave accidente y, durante ese proceso, recibió el acompañamiento de personas que no conocía. "Esa experiencia me hizo sentir que algún día tenía que devolver todo lo que había recibido. Cuando apareció la convocatoria del Vilela, entendí que era el lugar donde podía hacerlo", recordó.

Reconoció que el trabajo tiene momentos difíciles, especialmente en sectores como Oncología, pero aseguró que el balance siempre es positivo.

"Es mucho más lo que recibimos de los chicos y de las familias que lo que damos", afirmó.

Cómo colaborar

Quienes quieran sumarse a la campaña pueden acercar donaciones de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, a la sala de Voluntarias del Hospital Vilela, en Virasoro 1853.

Las voluntarias recordaron que un juguete, por simple que parezca, puede convertirse en un apoyo emocional para un niño que atraviesa una internación y ayudar a que una jornada difícil termine con una sonrisa.