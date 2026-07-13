La Capital | La Ciudad | Hospital Vilela

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Las voluntarias del hospital explicaron que ya no tienen juguetes para entregar a los pacientes. Reciben donaciones de lunes a viernes en la sede del voluntariado

13 de julio 2026 · 10:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Hospital Vilela es un efector general pediátrico de mediana y alta complejidad

Foto: Silvina Salinas / La Capital

El Hospital Vilela es un efector general pediátrico de mediana y alta complejidad

Un peluche puede convertirse en un compañero durante una internación. Un rompecabezas puede ayudar a pasar una tarde difícil. Y un autito o una muñeca pueden regalar una sonrisa en medio de un tratamiento. Por eso, las voluntarias del Hospital Vilela lanzaron una colecta solidaria: se quedaron sin juguetes para entregarles a los chicos que atraviesan una internación y necesitan la ayuda de la comunidad para reponer el stock.

La campaña busca reunir peluches, muñecas, autitos y juegos de mesa que luego son entregados a los pacientes del hospital. Las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en la sala de voluntarias, ubicada en Virasoro (ex Borrego) 1853.

Qué juguetes necesita el Hospital Vilela

Las voluntarias reciben juguetes nuevos o en muy buen estado, aptos para ser entregados a los niños internados.

Entre los elementos que más necesitan figuran:

  • Peluches
  • Autitos
  • Muñecas
  • Juegos de mesa, como rompecabezas, ludo, ajedrez y cartas

Según explicaron desde el voluntariado, cada juguete tiene un destino inmediato: acompañar a un niño durante su estadía en el hospital.

"A veces un peluche cambia el día de un chico"

Daniela De Lucca, subjefa de las Voluntarias del Vilela, contó que muchas veces los juguetes ayudan a aliviar momentos de angustia.

"A veces llegás a una habitación y el nene está llorando porque no entiende por qué está internado. Le regalás un peluche y le decís que lo va a cuidar, que va a ser su amigo. Después volvés unas horas más tarde y lo encontrás abrazado a ese peluche", relató en diálogo con LT8.

View this post on Instagram

También explicó que muchas madres permanecen durante días junto a sus hijos sin la compañía de otros familiares.

"Hay mamás que están solas. A veces te sentás a hablar del frío o de cualquier cosa y esa conversación les cambia el día. Lo importante es acompañarlas", sostuvo.

El trabajo silencioso de las voluntarias

El equipo está integrado por unas 70 voluntarias, que se organizan en turnos para acompañar a los pacientes y sus familias todos los días.

Además de repartir juguetes, visitan las habitaciones, organizan actividades recreativas y brindan contención a quienes atraviesan largas internaciones.

>> Leer más: El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

De Lucca llegó al voluntariado impulsada por una experiencia personal. Años atrás, su hermano sufrió un grave accidente y, durante ese proceso, recibió el acompañamiento de personas que no conocía. "Esa experiencia me hizo sentir que algún día tenía que devolver todo lo que había recibido. Cuando apareció la convocatoria del Vilela, entendí que era el lugar donde podía hacerlo", recordó.

Reconoció que el trabajo tiene momentos difíciles, especialmente en sectores como Oncología, pero aseguró que el balance siempre es positivo.

"Es mucho más lo que recibimos de los chicos y de las familias que lo que damos", afirmó.

Cómo colaborar

Quienes quieran sumarse a la campaña pueden acercar donaciones de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, a la sala de Voluntarias del Hospital Vilela, en Virasoro 1853.

Las voluntarias recordaron que un juguete, por simple que parezca, puede convertirse en un apoyo emocional para un niño que atraviesa una internación y ayudar a que una jornada difícil termine con una sonrisa.

Noticias relacionadas
Los repartidores aseguran que las propias aplicaciones les prestan dinero para seguir trabajando y reclaman controles sobre las tasas

Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Tras el frío, subirá la temperatura y volverán las tardes templadas

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Orgullo santafesino. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina

El crudo relato de uno de los rescatistas que viajó a Venezuela: "Nunca habíamos visto algo así"

Imagen ilustrativa. Una fiesta electrónica clandestina fue clausurada por el municipio

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Lo último

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

Cuando todo es ya: la urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Cuando todo es ya: la urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite y la fecha límite

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite y la fecha límite

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

La mujer de 32 años fue vista por última vez el 24 de junio. En dos ocasiones, su familia halló sus prendas de vestir en distintas zonas de la ciudad
No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides
Salud

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Ovación
Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo
Ovación

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: Lo vamos a mandar a dormir

Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: "Lo vamos a mandar a dormir"

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Policiales
No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Policiales

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Fuga en la comisaría 12ª: un preso agredió a dos policías y escapó por la puerta

Fuga en la comisaría 12ª: un preso agredió a dos policías y escapó por la puerta

La Ciudad
Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides
Salud

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista
Política

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia
Economía

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Una copita por día: mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario
Salud

"Una copita por día": mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo
Zoom

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis
La Ciudad

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis