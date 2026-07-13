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"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela Albornoz, desaparecida hace 20 días

La mujer de 32 años fue vista por última vez el 24 de junio. En dos ocasiones, su familia halló sus prendas de vestir en distintas zonas de la ciudad

13 de julio 2026 · 12:38hs
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Nuevo reclamo por la aparición de Micaela Albornoz

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Nuevo reclamo por la aparición de Micaela Albornoz
No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela Albornoz, desaparecida hace 20 días

No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela Albornoz, desaparecida hace 20 días

Familiares y allegados de Micaela Albornoz, desaparecida hace 20 días, volvieron a manifestarse en el marco de una búsqueda que por el momento continúa sin novedades. En las últimas semanas, fueron halladas prendas de la mujer en distintas zonas linderas al Parque Independencia pero no hay información firme sobre su posible paradero.

"¿Dónde está Micaela?". Con esa consigna, familiares de la mujer de 32 años se manifestaron este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para exigir avances concretos en la búsqueda que lleva 20 días de incertidumbre. En ese marco, anticiparon que este martes desde las 18 realizarán una nueva movilización que partirá desde Grandoli y Uriburu.

>> Leer más: Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Claudia, su madre, contó que la semana pasada se reunió con funcionarios provinciales, sin embargo se mostró disconforme porque con el paso de los días no hubo novedades concretas más que algunos rumores. "Yo no quiero encontrar muerta a mi hija, pero la quiero encontrar", pidió la conmocionada la mujer.

Desde Fiscalía confirmaron que se tomaron entrevistas a familiares y conocidos. En ese contexto, se realizó relevamiento de cámaras de diversas zonas de la ciudad, por aportes de la población que manifestaron haber visto a personas de similares características. Puntualmente se realizaron rastrillajes con la Brigada Canina en zona de los parques Alem e Independencia pero ambos con resultado negativo.

La desaparición de Micaela Albornoz

El 24 de junio, a las 9.30, la mujer salió de la vivienda de Becquer al 500 bis, donde vive con dos hermanos y su hija de dos años. Según contó su familia, la mujer se dirigía a una plaza cercana para disfrutar del aire libre, pero con el paso de las horas no regresó y se formalizó la denuncia de su desaparición.

Sus familiares contaron que tiene padecimientos de salud mental y que debe estar medicalizada, por lo cual temen que su situación sea de extrema vulnerabilidad. En las últimas semanas, en dos ocasiones distintas, una de sus hermanas reconoció prendas de la mujer que fueron halladas en distintas zonas.

>> Leer más. Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio en la zona sur de Rosario

El 30 de junio un llamado telefónico de una persona desconocida aseguró haber visto a la mujer en inmediaciones del laguito del Parque Independencia. Pero al llegar, sus familiares solo hallaron ropa que una de sus hermanas reconoció ante las autoridades.

Tres días después, el 3 de julio, nuevamente aparecieron en las calles de Rosario rastros de Micaela Albornoz. En esa ocasión uno de sus hermanos recibió un nuevo llamado en el que dijeron haberla visto en una de las esquinas de Presidente Perón y Crespo, pero al llegar sus familiares solo hallaron sus prendas de vestir.

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