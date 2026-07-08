El gobierno reflotó su mesa política como espacio de definición de la estrategia oficialista

El cónclave en la Casa Rosada fue encabezado por Karina Milei. Y Diego Santilli participó por primera vez como jefe de Gabinete

La mesa política del gobierno nacional volvió a reunirse este miércoles en la Casa Rosada.

La mesa política del gobierno nacional volvió a reunirse este miércoles en la Casa Rosada con el objetivo de aceitar la coordinación de la estrategia legislativa del oficialismo antes del receso invernal y de cara el segundo semestre de 2026 , en especial por las reformas que impulsa la gestión libertaria. De ahora en más, ese espacio de coordinación tendrá una periodicidad semanal .

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, jaqueado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, en Balcarce 50 buscan imprimirle mayor ritmo a la actividad parlamentaria .

El cónclave había sido fijado originalmente para este martes, pero fue reprogramado por el partido que la selección argentina disputó contra Egipto en el Mundial 2026 . Y estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

La reunión fue la primera de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y también contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el asesor Santiago Caputo; el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández .

Las reformas del gobierno

El Ejecutivo pretende acelerar las conversaciones con los bloques dialoguistas en el Congreso para reunir los apoyos necesarios y avanzar con las reformas que considera clave para la segunda mitad del mandato de Javier Milei.

Por eso se habló sobre la reforma electoral, una iniciativa del gobierno que contempla la eliminación de las Paso y la adaptación del sistema a la boleta única de papel (BUP).

Asimismo, la Casa Rosada promueve una reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) para fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria y prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión.

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El oficialismo también quiere acelerar el debate de la iniciativa conocida como Zona Fría, que apunta a reducir subsidios a las tarifas de gas en casi todo el país a excepción de la Patagonia, Puna y Malargüe.

La reunión de la mesa política del gobierno se realizó en la previa del viaje del presidente a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia. Este jueves, Milei y su gabinete participarán del tradicional tedeum en la catedral de la ciudad de Buenos Aires.

Sesiona el Senado

Paralelamente, se confirmó que el Senado nacional sesionará el 16 de julio próximo para tratar una treintena de pliegos judiciales y el proyecto de propiedad privada que tiene como ejes centrales la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los desalojos exprés de casas o terrenos ocupados.

La decisión se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria y tuvo el acuerdo del grupo de los 44 que conforma el oficialismo y bancadas dialoguistas y de Convicción Federal, una escisión del interbloque peronista.

Bullrich anunció los acuerdos que se celebraron entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, ya que el peronismo rechaza el proyecto de propiedad privada y mantendrá su posición de no dar quorum.

Si bien hubo un consenso para sesionar el jueves próximo, a las 12, la realidad es que todavía hay dudas sobre el quorum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzará el lunes, una semana antes que en el Amba.

El proyecto central a tratar en la sesión es el de propiedad privada, que elimina todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. Aunque se establecieron límites para los paises extranjeros y zonas de frontera.