El crudo relato de uno de los rescatistas que viajó a Venezuela: "Nunca habíamos visto algo así"

Marcos integró la brigada USAR de Santa Fe que participó del operativo internacional. "Cada día era más complicado", recordó sobre la búsqueda de sobrevivientes y valoró el aprendizaje del equipo y el agradecimiento de los venezonalos

Orgullo santafesino. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina

"Fuimos 40, volvimos 40", sintetizan. Tras varios días de trabajo entre edificios derrumbados por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela , la brigada USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios regresó a la provincia con la experiencia de haber participado en uno de los operativos internacionales de rescate más complejos de los últimos años.

Entre los integrantes del contingente estuvo Marcos Solís , uno de los brigadistas santafesinos que este jueves compartió el impacto que le dejó la misión. Si bien destacó el recibimiento del pueblo venezolano, reconoció que lo más difícil fue convivir con la desesperación de quienes esperaban noticias de sus familiares atrapados bajo los escombros.

"Los días fueron duros. No por cómo la pasamos nosotros; el pueblo venezolano nos recibió muy bien, con mucho agradecimiento. Fue duro por lo que nos tocó vivir y por lo que vimos" , relató en diálogo con LT8 .

La brigada santafesina trabajó en La Guaira , una de las ciudades más afectadas por los sismos, junto a equipos de rescate de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Según contó Solís, una de las imágenes que más lo marcó fue la presencia permanente de familiares frente a las estructuras colapsadas. "En cada edificio estaban los familiares que no se querían retirar porque esperaban encontrar a sus seres queridos", detalló.

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El brigadista explicó que esa situación acompañó cada jornada de trabajo y que el paso de las horas hacía cada vez más difícil mantener las esperanzas de hallar sobrevivientes.

"Cada día era más complicado"

Los rescatistas viajaron con ocho toneladas de equipamiento especializado y con la expectativa de utilizar toda la tecnología disponible para localizar personas con vida.

Sin embargo, la realidad fue cambiando con el correr de los días. "Minuto a minuto las cuestiones que hacían a la sobrevida se iban complicando. Las caras iban cambiando", precisó.

Solís reconoció que el equipo mantenía la ilusión de poder rescatar sobrevivientes, pero el escenario se volvía cada vez más adverso. "Nosotros teníamos mucha ilusión de usar el equipo que habíamos llevado para ayudar, pero la realidad es que cada día era más complicado", agregó.

Acostumbrado a intervenir en emergencias, Solís explicó que la magnitud del escenario en Venezuela no tuvo comparación con otras misiones en las que participó, incluso dentro de Argentina. "Somos bomberos, estamos acostumbrados a ir a las desgracias de las personas. Me tocó participar en el derrumbe de Villa Gesell, pero ahí era un único edificio y todas las miradas estaban puestas en ese lugar", recordó.

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En cambio, en Venezuela el panorama era completamente diferente. "Eran equipos trabajando en distintos edificios, uno al lado del otro, todos derrumbados y en la misma situación. Por suerte nunca me había tocado algo así", contó.

Por último, sentenció: "Nunca habíamos visto algo así".

Un equipo preparado para actuar en el mundo

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con certificación internacional bajo normas Insarag, de Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano en cualquier parte del mundo.

El contingente estuvo integrado por 40 rescatistas y perros especializados, que trabajaron durante varios días en tareas de búsqueda técnica, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas.

Tras completar la misión, todos regresaron a la sede de la Federación, en Gálvez, donde fueron recibidos por autoridades provinciales.

"Fue un aprendizaje enorme"

Más allá de la dureza de la experiencia, Solís destacó el funcionamiento del grupo durante toda la misión y aseguró que el operativo fortaleció aún más al equipo santafesino.

"El equipo es muy sólido, venimos trabajando hace mucho tiempo. Fue un aprendizaje para nosotros mismos y eso es muy positivo", resumió.

El regreso de la brigada puso fin a una intervención que volvió a mostrar el nivel de preparación de los bomberos voluntarios santafesinos y consolidó a la provincia como una de las principales referencias del país en materia de búsqueda y rescate ante grandes emergencias.