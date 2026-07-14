Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitantes en el primer semestre

Durante la primera mitad del 2026, la ocupación hotelera creció un 12% interanual, impulsada por el segmento corporativo, eventos y la modalidad de aparts. El impacto económico fue de $137 mil millones

La cifra del turismo incluye a 360 mil excursionistas que asistieron específicamente para participar en eventos culturales y congresos en la ciudad.

El Ente Turístico Rosario (Etur) presentó el balance de actividad del turismo correspondiente al primer semestre de 2026, de enero a junio, en los que la ciudad recibió ya casi 2 millones de visitantes . Los indicadores reflejan una tendencia positiva sostenida, con un incremento del 12% en la ocupación hotelera promedio respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un 54% de plazas ocupadas.

Este crecimiento se fundamenta principalmente en la reactivación y fortalecimiento de la agenda de eventos masivos tanto culturales como también de congresos y convenciones que dieron un gran impulso a la actividad turística de este año. El segmento corporativo tuvo un peso importante en ese crecimiento.

El Etur estimó que durante los primeros seis meses del año, Rosario recibió un total de 1.910.860 visitantes . Esta cifra incluye a 360.360 excursionistas que asistieron específicamente para participar en eventos culturales y congresos , subrayando la importancia de la ciudad como centro de convenciones nacional e internacional y de epicentro de grandes propuestas musicales y artísticas. El impacto económico total en la ciudad se estima en $137.180.242.075.

En cuanto a la variación mensual, mayo fue el mes con más ocupación hotelera (66%), representando una suba interanual del 30%. En segundo lugar se ubicó junio (60%) y en tercer lugar abril (59%). Continuando este análisis, con respecto a la cantidad de visitantes recibidos, junio fue el mes con más visitantes (413.000 aproximadamente) seguido por mayo (279.000) y abril (247.000).

Para el segundo semestre, se proyecta mantener esta tendencia positiva con una agenda cargada de eventos nacionales e internacionales. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán el gran evento del semestre permitiendo la llegada de una gran cantidad de atletas y visitantes a la ciudad. A esto se le suman importantes recitales, la Feria Internacional del Libro, la convención de cultura del cómic Crack Bang Boom, el Festival Bandera y más eventos que ayudarán a consolidar el perfil turístico de Rosario.

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Turista en mi Ciudad

El municipio también difundió cifras del programa "Turista en mi Ciudad" para la primera mitad del año, arrojando un balance también positivo en el marco de su 14° edición consecutiva. Entre los meses de marzo y junio de 2026 se concretaron un total de 40 paseos, permitiendo que más de 1.700 rosarinas y rosarinos redescubrieran los atractivos de su propio territorio desde una perspectiva renovada.

Esta iniciativa, consolidada como una política clave de democratización del turismo, busca que los ciudadanos se conviertan en los principales anfitriones y promotores de Rosario ante quienes la visitan.

Según la lectura que realizan desde el Palacio de los Leones, el éxito de este primer tramo del año se sustenta en la articulación estratégica entre la Secretaría de Deporte y Turismo y diversas instituciones de los seis distritos de la ciudad. De ese modo, la participación activa de Centros Cuidar, vecinales, centros de jubilados y polideportivos garantiza que jóvenes y adultos de todos los barrios accedan a experiencias guiadas por profesionales, quienes transmiten la riqueza histórica y cultural de cada espacio visitado.

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Novedades

Una de las particularidades destacadas de este año ha sido la incorporación de nuevos puntos de interés que se sumaron a los recorridos tradicionales. En esta oportunidad se sumaron a los paseos los nuevos espacios de Costa Nueva con su cubierta reflectante, El Aura, y la Estación Rosario 300.

Estos espacios se añaden a una extensa lista de sitios emblemáticos que el programa ha visitado históricamente, como el Monumento Nacional a la Bandera, el Complejo Astronómico Municipal y diversos museos, parques y espacios de la ciudad.

Desde su creación en 2012, «Turista en mi Ciudad» ha mantenido un crecimiento sostenido. Al cierre de sus primeros 13 años, el programa registró 1.388 salidas realizadas y más de 76.560 asistentes totales. Tras el receso por las vacaciones de invierno, el programa retomará su agenda para el segundo semestre del año, con una planificación cargada de nuevos recorridos y la meta de seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia de la ciudadanía rosarina.